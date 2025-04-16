嘉市北港路徵收案 採「個案變更」續審

嘉義市長黃敏惠（中）昨天出席內政部都委會，與內政部政務次長董建宏（左二）、國土署副署長徐燕興（左一）等官員合影。 （嘉市政府提供）

2025/04/16 05:30

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政部都委會決議 將加速北港路兩側209公頃土地開發

〔記者丁偉杰、林宜樟／嘉義報導〕延宕逾十七年的「嘉市北港路兩側土地區段徵收案」取得重大進展，市長黃敏惠昨帶領市府團隊出席內政部都市計畫委員會，成功爭取大會支持，決議本案採「個案變更」程序方式續審，可望加速推進北港路兩側開發。市府表示，待收到內政部公文後，將重新辦理公展，並與市民積極溝通，加快並完善辦理本案變更程序。

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本案鄰近太保市 範圍共1819公頃

市府都市發展處指出，本案屬於「變更高速公路嘉義交流道附近特定區計畫案」，範圍共一八一九公頃，嘉縣占一一七七公頃、嘉市占六四二公頃（其中北港路兩側土地區段徵收案為二○九公頃），若採與嘉縣共商「通盤檢討」方式推行，所需時程久，採「個案變更」方式推行，只需檢討北港路兩側土地區段徵收案，時程較快，待市府重新辦理公展後，後續提送縣市聯席都委會共同審議。

縣府則表示，針對內政部都委會同意本案以「個案變更」方式續審，縣府予以尊重；本案位置鄰近嘉縣太保市，縣府為推動縣市雙核心共榮發展，持續推進嘉義高鐵產業專用區大型折扣購物中心及擴大縣治地區市地重劃開發作業，將持續與市府共同推動地方發展。

嘉縣府：續與市府共推地方發展

本案之前內政部都委會專案小組已開過四次會議，對於變更程序尚未釐清。昨由黃敏惠率領市府團隊出席由內政部政務次長董建宏主持的都委會大會，與會包括國土署副署長徐燕興等官員。

市府表示，本案涵蓋產業專用區、商務與經貿會展、社會住宅、生活配套設施，及完善的水綠廊帶與道路系統，未來透過輕軌藍線打造嘉義縣市十五分鐘產業生活圈，藉此促進青年與產業回流，帶動嘉市全面升級。

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