生物防治 北港小番茄產量增3成

農改場去年向日本取經，以種植醉蝶花再導入生物防治「菸盲椿」。（記者李文德攝）

2025/04/16 05:30

農改場利用天敵「菸盲椿」抑制銀葉粉蝨 不需噴農藥 成本減半

〔記者李文德／雲林報導〕農業部台南區農業改良場為降低銀葉粉蝨對小果番茄危害，去年從日本取經以種植醉蝶花再導入銀葉粉蝨天敵「菸盲椿」的生物防治，去年約三十五公頃小番茄溫室受惠，農改場日前在雲林北港青農蘇員億果園舉辦觀摩會，青農說，導入後產量增三成、生產成本少五成，現在已不需噴灑農藥，有極大好處。

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採收時間也延長3個月

廿七歲蘇員億五年前返鄉在○．三公頃溫室中種植小番茄，他表示，常遇到銀葉粉蝨會吸食植株養分，更會將番茄黃化捲葉病毒透過刺吸過程傳播，受感染的植株會呈現生長不良、果實無法正常轉色等，種植三年後，開始嘗試生物防治，導入銀葉粉蝨天敵「菸盲椿」，近期農改場輔導種植醉蝶花，以無毒、生物防治的方式種植小番茄。

觀摩說明會 上百名農民參與

蘇員億說，現在小番茄每顆「頭好壯壯」外，因為沒有銀葉粉蝨危害，產量增加三成，更成功將小番茄採收時間延長二至三個月，且過去需要定期噴灑農藥，所花費的費用不少，如今使用生物防治下，現已不需噴灑農藥，加上減省人工、資材，生產成本大幅減少一半，更讓消費者們食得安心。

台南農改場日前在蘇的果園前舉辦觀摩說明會，吸引上百名農民前來參與，農民對菸盲椿及醉蝶花等生物防治作法很有興趣。

種植醉蝶花 維持菸盲椿族群

台南農改場長陳昱初表示，農改場二○二○年起研究菸盲椿操作方式，經多年試驗推廣，現已廣為小果番茄農民接納，去年更從日本取經，種植醉蝶花來長期維持菸盲椿族群，去年雲嘉南地區約卅五公頃果園受惠，雲林目前估計約五公頃，盼「雙管齊下」的生物防治能夠創造農民更大的收益。

陳昱初指出，目前農業部動植物防疫檢疫署的「作物生物防治天敵補助作業」已開跑，以防檢署公布生物防治天敵名單為限，農民將購買補助資材的發票憑證交給轄區農會造冊，憑證所列金額補助二分之一，最高每公頃補助一萬元。

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