在地特色 彰化文創精品13件獲選

葫巧工坊以葫蘆雕刻，融合山櫻花透雕技法，設計出《點燈—小不點桌燈、光繞福祿葫蘆燈》獲彰化文創精品商品。（記者張聰秋攝）

2025/04/16 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化文創精品徵選結果出爐了！今年共有七十五家廠商、一三五件作品參賽，最終選出十三件作品，涵蓋香品、家具、燈飾、陶盤、茶包禮盒等，其中，台卷木建材公司以鹿港廟宇文化為靈感，打造《雲端遙遙門神系列》，以「四季平安」、「五福臨門」為主題，門神造型搭配搖搖馬底座，還具收納功能，象徵守護平安，成功入選。

縣府昨天舉行授證典禮，由縣長王惠美頒獎。文化部文創委員廖佳玲表示，隨著今年彰化主辦台灣設計展，更有機會讓全台甚至國際看見彰化的美與創意能量。

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十件文創商品類入選作品包括《鮮甜欲滴》／董坐石硯、《半線縣城圖&彰化百景明信片》／踏圖文創坊、《雲端遙遙門神系列》／台卷木建材公司、《窗景書擋》／格瑋國際、《無敵發財雞—金雞母組》／祥傑工業、《花磚器皿系列》／白玥窯工作室、《復古花磚陶盤禮盒》／力野茶陶所、《微城層几（HILLTOWN）》／造浪者設計、《久彌香香餅系列產品》／施金玉沐香齋、《點燈─小不點桌燈、光繞福祿葫蘆燈》／葫巧工坊。

三件視覺與包裝設計類則有《蕾絲米帛燒–海棠窗花木盒》／上禾堂、《花鳥風月袋茶系列》／花壇鄉農會、《花見夫人一口蛋捲花見禮盒》／蛋香屋食品行。

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