蔚藍海風電攜手王功 推動環境永續

法國再生能源開發商帶著芳苑學生到潮間帶進行蚵礁建置。（記者陳冠備攝）

2025/04/16 05:30

與蚵藝文化協會締結合作夥伴 展開八大主題行動

〔記者陳冠備／彰化報導〕法國再生能源開發商推動「蔚藍海彰化離岸風電計畫」，昨天與在地王功蚵藝文化協會締結合作夥伴關係，宣示攜手推動地方創生與環境永續。雙方選在芳苑鄉王功漁港舉辦合作啟動儀式，超過百名地方居民與師生參與，現場同步響應廿二日世界地球日，前往潮間帶進行淨灘與蚵礁建置，展現守護海洋行動力。

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潮間帶進行淨灘、蚵礁建置

芳苑擁有百年牡蠣養殖文化，也是當地重要的經濟產業，但近年面臨人口老化、青年外流與極端氣候衝擊，漁業生計與產業傳承面臨挑戰，為此蔚藍海彰化專案與王功蚵藝文化協會攜手推動八大主題行動，包括環境教育、海洋倡議、青銀共創、文化再造與品牌創生等，以此為芳苑產業與文化注入新動能。

推動海洋倡議、文化再造

昨天雙方在王功漁港廣場辦理「芳苑創生永續扎根」合作啟動暨揭牌儀式，芳苑鄉長林保玲、蔚藍海彰化離岸風電計畫專案總監Thomas Hidden、王功蚵藝文化協會理事長梁鳳蓉等人與會，適逢「四二二世界地球日」，所有與會者也前往王功潮間帶進行淨灘與蚵礁建置，共建置蚵礁十二座，並撿拾海洋廢棄物共六七二公斤。

離岸風電開發 創造地方共好

梁鳳蓉指出，協會在地深耕廿三年，長期下來面臨資源、人力不足困境，「我們如同海邊的蚵殼，默默承受風吹雨打」，盼藉由這次跨界合作，協助在地產業轉型與文化永續發展。

Thomas Hidden表示，離岸風電開發不僅是能源轉型，更是地方共好的契機，未來將持續透過社區共識會議、增能培力與環境復育計畫，讓能源轉型成為帶動地方發展的新動力。

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