南投青梅收購價揚 脆梅小漲5％

南投信義鄉青梅盛產，講求果形飽滿的脆梅，今年收購價較去年提高。 （記者劉濱銓攝）

2025/04/16 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投信義鄉今年青梅盛產，連帶收購價也看悄，脆梅從去年每公斤五十五元上漲至六十五元，信義鄉農會今年生產的脆梅價格，也從每桶三百八十元調高至四百元，漲幅約五％，農會表示，脆梅講求果形碩大飽滿，加上手採青梅工資上升，為了反映梅農生產成本，才會調高價格，其餘像Q梅、紫蘇梅則是凍漲。

信義鄉農會表示，今年青梅產量不少，農會製作脆梅收購量約八．五公噸，惟考量手採青梅人工與糖價成本上漲，加上今年接近採收期時，遇到幾次下冰雹，導致青梅出現落果或龜裂等果傷，使得對外觀賣相非常要求的脆梅，收購價因而墊高，每公斤從去年五十五元上漲至六十五元。

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Q梅、紫蘇梅凍漲

今年農會為了反映成本，不得已調漲脆梅價格，每桶從三百八十元調高至四百元，小漲廿元、增幅約五％，由於脆梅講求甜脆、新鮮，多數消費者對於脆梅漲幅尚可接受，應不會影響後續銷量。

至於Q梅、紫蘇梅，售價則不會有波動，分別維持在三百八十元、四百元，即便最近Q梅收購價格微幅調漲，但農會仍會吸收成本，盼儘量凍漲價格，讓民眾能在青梅產期吃到最優質的在地梅製品。

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