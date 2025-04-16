6條路線 南投自行車漫遊19日登場

去年南投旅遊百K自行車挑戰活動，騎士們從中興新村台灣文獻館出發情形。（南投縣府提供）

2025/04/16 05:30

探訪小鎮風光 首場埔里悠遊樂騎 於福興溫泉公園舉行嘉年華會

〔記者張協昇／南投報導〕邁入第三年的「南投旅遊百K自行車小鎮漫遊」活動，即將於四月十九日登場，南投縣政府十五日召開記者會，宣布今年活動共規劃六條路線，邀請全國民眾一起來南投騎著鐵馬，以慢活心情，深入探訪小鎮自然人文風光，享受最悠閒、健康的低碳旅遊樂趣。

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安排闖關遊戲、環保劇場表演

南投縣政府觀光處指出，活動首場埔里悠遊樂騎，十九日於福興溫泉親子公園舉行，結合響應世界地球日舉辦的綠生活行動嘉年華會，現場安排環保常識集點闖關遊戲、森林好事多蔬食市集及環保劇場表演。自行車騎乘路線則可欣賞埔里山城美景，順遊噶哈巫彩繪牆、多肉秘境與貓頭山步道，感受最chill的春日爛漫騎旅。

6月28日中興新村台灣文獻館出發

而六月二十八日從中興新村台灣文獻館出發的南投旅遊百K自行車挑戰，將騎經南投市、草屯鎮、國姓鄉、埔里鎮、水里鄉、集集鎮、竹山鎮、中寮鄉及名間鄉九鄉鎮市，帶領騎士們探尋南投夏日山林青綠優美景色，活動終點並舉辦慶祝派對，結合音樂表演、手作市集與特色美食，同時在南投市區舉辦不同主題的文化美食尋騎。

緊接著七月二十六日舉行的名間漫旅尋騎與八月十六日的草屯鳥嘴環潭騎遊，是今年新開發的路線，前者將引領民眾騎乘於名間茶鄉，飽覽美麗的茶園風光，並前往香火鼎盛的受天宮自由參拜；後者將可體驗環繞鳥嘴潭人口湖騎乘，欣賞湖光瀲豔、水面倒映藍天白雲的美景。

8月23日壓軸場 為集集采風漫騎

至於八月九日的竹山鄉野傳騎，要帶領大家騎進竹山，探訪這座兼具自然景緻與深厚文化底蘊的小鎮；八月二十三日壓軸場集集采風漫騎，則是經典的自行車騎乘路線，將漫騎於鐵道、溪流與著名綠色隧道之間，悠閒感受小鎮獨特迷人風情。報名請洽中華民國自行車騎士協會，活動詳情可上「樂旅南投」臉書粉絲專頁查詢。

2025南投百K自行車小鎮漫遊活動，15日舉行啟動儀式，宣布今年活動共規劃6條騎乘路線，並邀請多位網紅伴騎。（記者張協昇攝）

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