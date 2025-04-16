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    《台南》心豐藝術節週六揭幕 46場活動

    二○二五心豐藝術節週六登場，以音樂為主軸，串連表演、展覽與地方體驗。（記者吳俊鋒攝）

    二○二五心豐藝術節週六登場，以音樂為主軸，串連表演、展覽與地方體驗。（記者吳俊鋒攝）

    2025/04/16 05:30

    〔記者吳俊鋒／歸仁報導〕市府文化局策辦「二○二五心豐藝術節」，週末在歸仁揭幕，以音樂為主軸，串連表演、展覽，還有地方體驗等四十六場系列活動，內容多元，邀請大家在溫暖的春日，感受獨特的搖滾浪漫。

    藝術節以歸仁文化中心為主場，也鎖定南關線，以及鄰近的東區、永康等地年輕人，策劃專屬的表演活動，並祭出優惠。文化局代理局長林韋旭表示，心豐藝術節十九日揭幕後，系列活動接力上演，包含最後的兩檔展覽，可持續至七月初，精彩呈現南關線的特色與風情。

    林韋旭說，該活動是促進文化平權，並推廣、深入社區的重要平台，展現藝術多元性，也讓民眾可以在生活中自然親近；本週六揭幕一系列節目將在廣場演出，正好開箱投入六百萬元的鋪面更新工程。

    今年藝術節更攜手南關社大推出「新豐郡的浪漫風情」走訪行程，帶領民眾體驗仁德的眷村故事、歸仁的自然創作、關廟的木刻、龍崎的竹編等，深入探索在地人文與生活美學。延續藝術家蘇鈺婷《歸陣來跳舞》計畫，結合經典搖滾電子樂，打造融合肢體與節奏的開幕節目，並安排嘻哈饒舌歌手接力演出。

    開幕週還邀請當地的大學熱音社接力演出，與樂團共創青春搖滾夜；藝術節期間，西畫、書法、水墨等各式創作的展覽也同步登場。

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