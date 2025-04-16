《台南》全國保健會議 南市獲9服務績優獎

台南市榮獲九項保健業務績優，獲獎數六都第二。（台南市政府提供）

2025/04/16 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕今年度全國保健會議由台南市政府承辦，十四、十五日在台南桂田酒店登場，全國廿二縣市衛生局團隊及實務工作者齊聚，探討當前保健政策發展趨勢與未來挑戰。市長黃偉哲強調，中央與地方、公衛與醫療、政府與民間的緊密合作，攜手打造更具韌性的健康照護體系。

國民健康署一一四年度全國保健會議以「夥伴同行．攜手打造健康台灣」為主題，由台南市政府衛生局承辦，市長黃偉哲、副市長趙卿惠出席。台南市榮獲縣市執行菸害防制法成效、無菸環境與宣導、健康體位管理、高齡友善社區涵蓋率、四十至六十四歲成人預防保健服務、B和C型肝炎擴大篩檢服務涵蓋率、癌症篩檢成效、HPV疫苗接種率，及高風險婦（兒）追蹤關懷服務績優等九個獎項，表現亮眼，獲獎數為六都第二。

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趙卿惠在會中分享日前與健康城市聯盟造訪新加坡的經驗。她表示，每個地方的條件與挑戰不同，以台南為例，日照時間長，市民戶外活動時間相對減少，市府需透過跨單位整合、靈活調整政策，例如透過手機與穿戴式設備記錄步數、結合票券折抵及商城點數兌換等措施，鼓勵市民多運動、改善公共健康，降低臥床風險，真正將健康計畫落實於市民日常生活。

晚宴中黃偉哲與樂團合唱《堅持》，象徵以「夥伴同行」的精神，結合第一線工作者與社區力量，攜手中央打造更健康、幸福的台灣。最後將明年度主辦權交棒給雲林縣衛生局，期許各縣市持續深化健康促進、強化早期預防、優化健康老化服務，讓全民享有健康、尊嚴與高品質生活。

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