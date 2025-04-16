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    粉紅超跑10天9夜進香期 台鐵4天加開76列次疏運

    白沙屯拱天宮媽祖今年進香期，台鐵將加開列車疏運。圖為白沙屯車站。 （資料照，苗栗縣政府提供）

    白沙屯拱天宮媽祖今年進香期，台鐵將加開列車疏運。圖為白沙屯車站。 （資料照，苗栗縣政府提供）

    2025/04/16 05:30

    〔記者蔡昀容／台北報導〕苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖徒步前往雲林縣北港朝天宮進香，是全國矚目宗教盛事，今年報名已超過廿六萬人，台鐵公司加開七十六列次區間（快）車、一一一列次加掛車廂、十六列次增停白沙屯站，將海線運能提升近六成六。

    報名人數突破26萬

    白沙屯拱天宮媽祖鑾轎在徒步進香期間常突然轉彎、快步前進，加上頂蓋有粉色遮布，獲得「粉紅超跑」暱稱。今年進香期程為五月一日至十一日，為期十天九夜。廟方四月十二日指出，報名人數已突破廿六萬。

    台鐵公司昨表示，配合白沙屯媽祖進香，提升海線運能近六成六，以疏運活動人潮。五月一、二、十、十一日四天加開區間（快）車七十六列次；五月一日增一列次普悠瑪自強號、五月一、十、十一日三天十五列次莒光號增停白沙屯站；一一一列次加掛，將原四車編組擴至八車編組。

    台鐵副總經理劉雙火表示，每年都會配合白沙屯媽祖增加運能，今年預估參與熱度高於去年，不但加開班次再往上增，也出動較大運能的EMU900列車。

    台鐵提醒，五月一、二、十、十一日暫停受理彰化至竹南間海線各站（包含成追線列車之海線區間）兩鐵環保業務，攜車袋折疊式腳踏車除外。白沙屯相關加開及增停列車車次、時刻，即日起可於官網及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。

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