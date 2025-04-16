中市好人好事代表／名醫蔡宜佑設基金會 幫助弱勢遲緩兒

林殿上出身貧苦，半工半讀二十年，發展連鎖藥局，積極投入公益事業。（記者蔡淑媛攝）

2025/04/16 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中國醫藥大學附設醫院眼科醫學中心副院長蔡宜佑，廿五年前一對龍鳳胎兒女不到廿六週早產出生，因有視網膜病變進行早療，他與復健科醫師妻子林千琳進而發現，許多發展遲緩的弱勢孩子常錯過黃金治療期，因此自掏腰包成立基金會，近廿年來投入二千萬至三千萬，整合早療資源設置五處據點，幫助逾五千名兒童，昨獲台中市好人好事代表表揚。

照顧早產兒女 體會早療重要

蔡宜佑說，一雙兒女出現視網膜病變等早產併發症，擔心有運動功能障礙，在保溫箱就開始做肢體復健，後來孩子視力很好，也未出現發展遲緩，目前在美國就學，可知愈早期介入療育，能獲得很好的發展。

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蔡宜佑在照顧孩子過程中，看到不少發展遲緩孩子，因家長太忙或家庭弱勢，不知孩子發展遲緩，等到發現問題，往往錯過黃金治療期，二○○七年成立台中市中杏社福基金會，照顧弱勢發展遲緩兒童。

蔡宜佑結合醫師、老師、復健師進行早期療育，不只醫療，還包括物理、職能、語言治療，並結合藝術、音樂等療法，給予每個孩子最好的幫助，並且整合資源，成立五處兒童發展中心，分別在中市北區、北屯、太平、西屯及豐原區，讓孩子不用舟車勞頓到各個治療所，到據點就能得到全方位的照顧，去年就服務六萬二千人次。

蔡宜佑說，原本只是無私奉獻，獲得好人好事代表肯定，未來更有熱忱，為台灣孩子做更多事。

林殿上致力衛教、偏鄉醫療

此外，也獲好人好事代表表揚的福倫藥局創辦人林殿上，從小家貧，國小畢業後在西藥房當學徒，半工半讀唸到研究所並考取藥劑師，經營藥局四十五年，開立廿八家分店，他捐出四輛公益車輛，並常態舉辦社區敬老健檢、視力篩檢等衛教活動，加強偏鄉醫療及設立獎學金，他說行善是快樂、幸福的事。

眼科名醫蔡宜佑因龍風胎兒女不到26週早產，開始為弱勢發育遲緩兒早療，近20年來幫助逾5000名兒童。（記者蔡淑媛攝）

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