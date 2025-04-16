台東森林公園門票擬漲 議會暫緩

2025/04/16 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東森林公園占地近三百公頃，縣府在管理維護成本壓力下，擬將現行入園卅元門票漲到八十元。縣議會昨天審查時，多位議員認為會衝擊去年花蓮強震後的觀光復甦，可能形成票價調漲、入園人數減少，整體營收未增，卻打擊了整體觀光業。

台東縣府制訂森林公園自治條例，於二○一七年開始採用使用者付費，台東人享免費之外，入園門票全票卅元實施迄今，縣府重訂森林公園管理辦法，並訂全票八十元，送議會審查。縣議員綜合考量，認為此時尚非調漲時機，廢條例改訂辦法也有疑義，決定暫緩審查。

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縣議員簡維國質疑調漲合理性及可能造成反效果。他說，以遊客心理來說，花卅元進去逛一兩小時，還掏得出錢，但變成八十元就得好好考慮了；台東去年受花蓮強震影響，觀光業重創，至今仍未全然恢復，需要更多遊客量來創造整體觀光產業的營收，森林公園在此時漲調，根本是打擊觀光業，且門票調高看似可增加公園營收，但勢必削減遊客數，整體營收未能能增加。

縣府農業處長許家豪及林務科長李志鵬說，森林公園面積大，管理人力成本相當高，自收費卅元以來，物價指數不斷上漲，基於成本考量，才參考國內其它遊樂區的收費，漲到八十元相當合理。

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