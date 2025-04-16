台東太平榮家舊址 將打造養老村

東基打算在原太平榮家舊址建立長照園區模擬圖。（東基提供）

2025/04/16 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕歷經兩任縣長、費時七年，號稱全國最大的公有地長照園區「日昇月好海岸村」昨舉行動土典禮。東基醫療財團法人計畫將這塊位於台東縣卑南鄉太平村、占地九．二公頃的土地，打造成多功能退休社區，無論健康狀況如何都能入住。

公有土地轉型長照首例

昨動土位置就在原「太平榮家」舊址，在二○一四年關閉後長年閒置，時任副縣長陳金虎提出構想，經國有財產署、台東縣政府、國軍退除役官兵輔導委員會及東基醫療財團法人等公私部門協力合作，是國內活化公有土地轉型為長照產業的首例。

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占地9.2公頃 預計2030年完成

園區將分三期興建，東基醫療財團法人執行長呂信雄說，社區兼具居住、預防保健、長期照顧、醫療功能的連續、多元照護綜合型退休社區，從健康、亞健康、輕度至重度失能長者皆能在園區內獲得照顧。

呂信雄說，電視上美麗的養老院多只供健康老人居住，只要健康變差就需離去，但這個園區可同時供不同狀況老人使用，例如夫妻兩人狀況不一也能同時入住、兒孫同時探訪，約容納七百至八百名住戶。

園區第一期「銀髮養生社區」預計在二○二八年完工，住宿區融合現代設計及智慧住宅，規劃有八棟四層樓高約三五○戶、雙併住宅九棟十八戶。公共空間設有湖畔餐廳、中央活動廣場、多功能聚會場所、教室、健身房、兒童遊樂區等，適合各式靜、動態活動，也能祖孫同樂。第二期「長照區」為一棟老人長照住宿機構，附設宿舍與日間照顧設施，預計於二○三○年興建完成，第三期土地供小農市集等使用。

原「太平榮家」舊址現況（記者劉人瑋攝）。

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