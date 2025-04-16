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    鄭虞坪與國際品牌合作 把阿里山咖啡推向世界

    鄒族文化部落董事長鄭虞坪（左二）向外國觀光客解說高山咖啡豆特色。 （記者蔡宗勳攝）

    鄒族文化部落董事長鄭虞坪（左二）向外國觀光客解說高山咖啡豆特色。 （記者蔡宗勳攝）

    2025/04/16 05:30

    記者蔡宗勳／專訪

    二○○九年八八風災後，外省第二代鄭虞坪到嘉義縣阿里山鄉樂野部落打造「優遊吧斯阿里山鄒族文化部落」，五十一位員工有卅七位鄒族人，也有阿美、布農、魯凱族等原民加入，他笑稱自己是「非鄒人」來融合原民大家庭，並攜手阿里山咖啡農開創新局。

    出身軍旅的鄭虞坪，二○○○年中校退伍後加入劍湖山團隊，也意外開啟他的咖啡人生，對咖啡原本是「門外漢」，因為劍湖山要協助重建古坑咖啡，受命從零開始學習，還曾到中南美洲邦交國考察知名咖啡莊園，不僅成功帶領古坑咖啡重生，還將此經驗帶到阿里山，進一步揚名國際。

    八八風災重創大阿里山，許多人家園殘破被迫離鄉背井，鄭虞坪說，他逆勢操作上山創建優遊吧斯，希望以文化傳承和產業再造，吸引更多人回山上，為替產業扎好基礎，優遊吧斯的咖啡、茶葉與蜂蜜等產品強調安全第一，每年檢驗費逾四十萬元，經嚴格把關，先後取得國際雨林聯盟與穆斯林兩大認證。

    鄭虞坪表示，經一番努力建立品牌形象後，業者競相洽談合作，但因產量有限不敢輕易允諾，其中麥當勞接洽多年，才於二○二二年起連續供應三年，「阿里山雲霧」咖啡每杯賣一五○元，相當搶手；最近日本UCC與優遊吧斯談妥五年四十噸咖啡供應合約，希望藉由UCC國際品牌，讓更多人喝到阿里山好咖啡。

    前幾年受新冠疫情與中客不來的雙重衝擊，優遊吧斯經營出現瓶頸，鄭虞坪認為「危機就是轉機！」帶頭製作手工水餃和蔥油餅等產品透過直播和網路販賣，挨過最困難時刻，這兩年東南亞與韓國、日本觀光客愈來愈多，咖啡產業已趨於穩定。

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