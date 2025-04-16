走向國際 阿里山咖啡身價漲

左圖︰鄒族文化部落董事長鄭虞坪（左二）向外國觀光客解說高山咖啡豆特色。 （記者蔡宗勳攝） 中圖︰結實纍纍的藝伎咖啡樹。 （記者蔡宗勳攝） 右圖︰嘉義縣阿里山地區高山咖啡已逐漸走向國際。（記者蔡宗勳攝）

2025/04/16 05:30

國際拍賣價屢創佳績 種植面積擴大

記者蔡宗勳／專題報導

阿里山咖啡品質佳，拍賣價格屢創新高，種植面積由二○一八年八十多公頃倍增至目前兩百公頃，二○二一年交易平台邀集雄獅旅行社等潛在買家進場競標，日曬組特等獎一袋五公斤以四十三萬天價賣出，隔年紀錄又翻新到五十二萬，媲美全球最具指標性的巴拿馬生豆競標會「最佳巴拿馬（B.O.P）」，也吸引國際咖啡業者觀注。

台灣咖啡種植面積約一千二百公頃、每年產量約九六五公噸，主要分布在屏東、南投、台東、嘉義等區域。

請繼續往下閱讀...

「台灣咖啡產業策略聯盟」二○二四年攜手「社團法人台灣咖啡發展協會」與 「TCL台灣咖啡研究室」合作舉辦台灣首屆「COE卓越盃咖啡國際競標」，COE卓越盃（Cup of Excellence）比賽有「咖啡界奧斯卡」美名，是全球咖啡產業中最具指標性的生豆競標活動，透過嚴謹的賽事挖掘出優質咖啡豆，讓全球買家競標，台灣是第十七個與該聯盟合作舉辦國家。

去年有五十一支咖啡豆報名，全台六個縣市、四十位咖啡生產者合計繳件三三五○公斤，經歷八天賽程選出卓越作品組成「精品咖啡台灣隊」，吸引十五國買家競標，最高以一公斤二萬一八七五元拍出，登上世界舞台。

「精品咖啡台灣隊」共有二十個不同的莊園突破八十七．二五分，其中有四件突破九十分獲得「總統獎」，嘉義竹崎鄉名陽園初次參賽即獲得全球第二高分。

至於前年二○二三年的「台灣卓越盃咖啡示範競標」，則有六十三支咖啡豆報名，有二十件獲得高分，其中三件獲得「總統獎」。這次賽事的前三名由阿里山鄉豆御香藝伎莊園的曾福森包辦，以最高一公斤一萬五一七○元拍出。

六十八歲鄭虞坪擔任過三屆九年的嘉縣咖啡產業發展協會理事長，任內協會承辦阿里山莊園咖啡精英交流賽，尋求嘉縣政府、阿里山風管處與阿里山鄉公所資源挹注，打造國際咖啡交流舞台。

阿里山莊園咖啡精英交流賽賽況激烈，得獎者卻不藏私，樂於分享。鄭虞坪強調，一枝獨秀沒什麼用，因為每個人產量都有限，大家一致對外建立品牌，讓全世界知道最好的咖啡在阿里山，打開市場，才最重要。

台灣咖啡生產主要縣市

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法