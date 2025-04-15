澳洲贈繪本 高雄市圖推主題書展

澳洲辦事處致贈高雄市立圖書館50冊優質英文繪本，內容涵蓋澳洲歷史、文化、生態、原住民故事等多元主題。（高市圖提供）

2025/04/15 05:30

〔記者蘇福男／高雄報導〕澳洲辦事處致贈高雄市立圖書館五十冊優質英文繪本，內容涵蓋澳洲歷史、文化、生態、原住民故事等多元主題，適合兒少讀者閱讀，高市圖總館國際繪本中心即日起推出「哇！這就是澳洲—繪本奇遇記」主題書展。

高市圖館長李金鴦表示，此次贈書內容豐富，從澳洲特有動植物生態到原住民族智慧故事，乃至反映澳洲在地文化的繪本創作，充分展現澳洲社會多樣性與包容性，期盼透過書展，讓更多讀者理解不同文化。

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澳洲駐台代表馮國斌表示，高雄和布里斯本市締結為姊妹市，在教育、經濟及文化領域均有豐富交流基礎，贈書不僅是對高市圖國際館藏的有力支持，更是一份文化禮物，讓高雄民眾得以透過閱讀與世界接軌。「哇！這就是澳洲—繪本奇遇記」主題書展即日起至五月四日展出。

此外，高市圖第三屆「好繪芽獎」入圍作品《我的頭頂長了一朵香菇》，由大塊文化出版社出版首本台灣原創繪本，呆萌又療癒的幽默感，一上市即擄獲讀者的心。「好繪芽獎」已累積近二十本順利出版，《我的頭頂長了一朵香菇》作者朱品璇是二○二一年的創作班學員。

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