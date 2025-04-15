夜間施工擾人 高雄去年裁罰214件116萬

2025/04/15 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕營建工地夜間施工噪音擾人，高雄市去年以來裁罰二一四件共一一六．一萬元，以市府前金區地上權由某人壽開發興建的大樓被罰三十七件共十七．四萬元最多，環保局強調各類營建工程夜間不得施工，民眾只要提供工地夜間使用動力機械畫面，一定依違反噪音管制法開罰。

環保局加強稽查工地夜間施工產生噪音，去年至今裁處二一四件，開罰一一六．一萬元，行政區以三民區五十四件裁罰二十七萬元最多，其次為前金區五十件裁罰三十三萬元、左營區二十六件裁罰十．二萬元。

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尤其市府位於前金區民生二路地上權由某人壽開發興建大樓，頻頻於夜間以大型機具施工製造噪音擾人，環保局裁罰三十七件共十七．四萬元最多；楠梓一家科技大廠工地前天凌晨以水泥車等進行連續壁灌漿作業，環保局揪出今年二度違規，開罰一萬二千元。

環保局強調，各類營建工程夜間不得施工，包括民眾住家整修工程等同樣受到限制，僅市區主要道路刨除鋪設瀝青可以申請夜間施工，由工務局核准夜間施工。

環保局說，工地晚間十點至翌日上午八點，以及例假日中午十二點至下午二點，不得使用動力機械從事妨害安寧行為，違者可裁罰三千至三萬元，並要求立即改善，違者按次處罰。

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