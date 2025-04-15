高雄林園駱駝山 發現第19座石灰窯

林園區駱駝山第十九座石灰窯是目前發現最完整的一座。（楊吉壽提供）

2025/04/15 05:30

〔記者洪臣宏／高雄報導〕林園區駱駝山區早期為石灰窯重鎮，陸續發現十八座，日前在子儀營區外又發現一座，文史人士振奮地說，這是目前發現最完整的一座，研判為日治初中期興建，相信還有其他石灰窯隱身在荒煙蔓草中。

目前保存最完整的一座

綠色協會理事楊吉壽、林園文史工作者戴健城、吳岳雲等人，日前到林園區海軍陸戰隊子儀營區外圍進行田野調查，一行人深入密林探查，在荒廢牛車路旁赫見巨大石灰窯身影，駱駝山第十九座石灰窯重見天日。

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楊吉壽指出，該座石灰窯約有三層樓高，少有崩壞，是高雄地區見過最完整的一座；該窯使用低溫耐火磚，且沒有編號，應該屬於日治初中期興建，約有九十年歷史。楊吉壽說明，日治後期的耐火磚都有編號，且相當嚴謹，該座石灰窯位於軍事要塞旁，人煙罕至，才得以完整保存。

戴健城表示，駱駝山之前已經發現十八座石灰窯，包括子儀營區外七座、赤崁段兩座、鳳山水庫溢洪道旁四座、清水岩兩座、石頭公一座及小港區兩座。根據之前訪問耆老，駱駝山至少有廿座以上。

林園有句俗諺「潭頭伯，牽牛車，走四界；中厝叔，起大厝，呷四界；林內姐，綁掃帚，清四界」，因當地特殊資源而相輔相成。駱駝山出產的石灰品質特別好，早年是重要建材。

高雄林園區駱駝山第十九座石灰窯重見天日。（楊吉壽提供）

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