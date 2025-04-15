高雄寵物犬貓31.7萬隻 年商機93億

高雄登記在養寵物犬貓達三十一．七萬隻，一年寵物經濟達九十三億元。（記者陳文嬋攝）

2025/04/15 05:30

記者陳文嬋／專題報導

社會型態改變，高雄登記寵物數量達三十一．七萬隻犬貓，爬蟲類飼養量也暴增，年經濟產值達九十三億元，以飲食三十六億元最高，其次為醫療十四億元，連保健食品也增至七億元，民眾視寵物為家人，花費金額可觀。

飲食占36億最多 醫療花14億

高雄寵物登記在養量破三十一．七萬隻犬貓，光去年新登記就有近二．七萬隻，主要來源是購買，全市寵物業有四五○家，另有動物醫院二五○家。

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高雄寵物年經濟產值達九十三億元，以飲食三十六億元最高，其次為醫療或健康檢查約十四億元，美容八億元排名第三，寵物保健食品需求增至七億元排名第四。

其餘包括寵物用品七億元、寵物公益和寵物餐廳五億元、寵物保險占四億元、寄養寵物占三億元；此外，購買寵物三億四千萬元，寵物殯葬也有八千萬元，寵物經濟持續看好。

爬蟲類飼養暴增 水豚也爆紅

寵物商業同業公會全國聯合會理事長蘇方城表示，近年來爬蟲類飼養量暴增，包括陸龜、守宮、變色龍等，還有特殊寵物如狐獴，目前昂貴的新興寵物是水豚，上看二十萬元。

王姓民眾認為寵物就像家人很重要，願意投入更多金錢與時間照顧寵物，一起過日子。高雄市獸醫師公會理事長馮宗宏指出，動物醫院普遍以醫療犬貓疾病為主，以皮膚病最常見，過完年治療腸胃疾病有增加趨勢。

設11座寵物公園 今年再添3座

高雄已打造十一座寵物公園，以岡山區二座最多，市府今年擬於左營、林園及仁武各設立一座寵物公園，並推動寵物友善空間，包括餐廳、計程車、寵物店、寵物友善旅館，今年目標要達五百處。

發行友善寵物卡 記錄犬貓日常

此外，高雄也發行友善寵物卡，結合市民卡及農業部寵物身分證認證，民眾以手機建檔，記錄寵物生活日常，包括就醫紀錄、紀念日等；更獎勵設置寵物長照機構，已有六家醫院完成寵物長照機構認證。

近年爬蟲類飼養量暴增，守宮模樣可愛受歡迎。（記者陳文嬋攝）

社會型態改變，民眾視寵物為家人，花費金額可觀。（記者陳文嬋攝）

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