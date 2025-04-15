為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄寵物犬貓31.7萬隻 年商機93億

    高雄登記在養寵物犬貓達三十一．七萬隻，一年寵物經濟達九十三億元。（記者陳文嬋攝）

    高雄登記在養寵物犬貓達三十一．七萬隻，一年寵物經濟達九十三億元。（記者陳文嬋攝）

    2025/04/15 05:30

    記者陳文嬋／專題報導

    社會型態改變，高雄登記寵物數量達三十一．七萬隻犬貓，爬蟲類飼養量也暴增，年經濟產值達九十三億元，以飲食三十六億元最高，其次為醫療十四億元，連保健食品也增至七億元，民眾視寵物為家人，花費金額可觀。

    飲食占36億最多 醫療花14億

    高雄寵物登記在養量破三十一．七萬隻犬貓，光去年新登記就有近二．七萬隻，主要來源是購買，全市寵物業有四五○家，另有動物醫院二五○家。

    高雄寵物年經濟產值達九十三億元，以飲食三十六億元最高，其次為醫療或健康檢查約十四億元，美容八億元排名第三，寵物保健食品需求增至七億元排名第四。

    其餘包括寵物用品七億元、寵物公益和寵物餐廳五億元、寵物保險占四億元、寄養寵物占三億元；此外，購買寵物三億四千萬元，寵物殯葬也有八千萬元，寵物經濟持續看好。

    爬蟲類飼養暴增 水豚也爆紅

    寵物商業同業公會全國聯合會理事長蘇方城表示，近年來爬蟲類飼養量暴增，包括陸龜、守宮、變色龍等，還有特殊寵物如狐獴，目前昂貴的新興寵物是水豚，上看二十萬元。

    王姓民眾認為寵物就像家人很重要，願意投入更多金錢與時間照顧寵物，一起過日子。高雄市獸醫師公會理事長馮宗宏指出，動物醫院普遍以醫療犬貓疾病為主，以皮膚病最常見，過完年治療腸胃疾病有增加趨勢。

    設11座寵物公園 今年再添3座

    高雄已打造十一座寵物公園，以岡山區二座最多，市府今年擬於左營、林園及仁武各設立一座寵物公園，並推動寵物友善空間，包括餐廳、計程車、寵物店、寵物友善旅館，今年目標要達五百處。

    發行友善寵物卡 記錄犬貓日常

    此外，高雄也發行友善寵物卡，結合市民卡及農業部寵物身分證認證，民眾以手機建檔，記錄寵物生活日常，包括就醫紀錄、紀念日等；更獎勵設置寵物長照機構，已有六家醫院完成寵物長照機構認證。

    近年爬蟲類飼養量暴增，守宮模樣可愛受歡迎。（記者陳文嬋攝）

    近年爬蟲類飼養量暴增，守宮模樣可愛受歡迎。（記者陳文嬋攝）

    社會型態改變，民眾視寵物為家人，花費金額可觀。（記者陳文嬋攝）

    社會型態改變，民眾視寵物為家人，花費金額可觀。（記者陳文嬋攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播