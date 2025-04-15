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    高雄垃圾費隨袋徵收 擬12區超商試辦

    高雄超商垃圾費隨袋徵收措施將擴大至十二區，最快今年暑假前施行。（高雄市環保局提供）

    高雄超商垃圾費隨袋徵收措施將擴大至十二區，最快今年暑假前施行。（高雄市環保局提供）

    2025/04/15 05:30

    最快暑假前實施 2款垃圾袋暫定28元與44元

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄去年在三個行政區的超商試辦垃圾費隨袋徵收，粗估垃圾減量二．八八％，今年預計暑假前會擴大到十二區的超商收費辦理，兩款垃圾袋價位曝光，暫定廿八元與四十四元，環保局強調須以最後公告內容為準。

    去年3區試辦 垃圾減量近3％

    市議員許采蓁、白喬茵關切垃圾議題，建議高雄應參考北市垃圾費隨袋徵收措施，搭配適度配套機制，才能達到垃圾減量具體效益；許采蓁表示，近年環保意識愈來愈受重視，市民一開始可能難適應，但大家仍須了解買垃圾袋背後的原因。白喬茵則說，好政策就該推動，政府有責任積極宣導。

    環保局長張瑞琿答詢時解釋，目前垃圾費是隨水費徵收，一旦改為隨袋徵收，民眾將從無感（大部分以扣款繳納）變很有感（直接拿現金購買），使得這項機制在實際推行上可能有難處。

    原高市11行政區 加鳳山區

    張瑞琿進一步提到，儘管如此，高雄市仍先從垃圾量集中的超商部分努力，去年在三處行政區的超商試辦垃圾費隨袋徵收，半年估算三區超商垃圾減量約二．八八％；後續將擴大至原高市十一處行政區、再加鳳山區，共十二區推行，合計十二區共有八七九家超商參與。

    環局︰以最後公告價格為準

    環保局說明，目前規劃兩款垃圾袋，分別為七十五公升廿八元、一百廿公升四十四元，但價格為暫定，內部仍在審慎評估與精算，後續應以公告價格為準，如果前置作業順利，預估最快今年暑假前可推行。

    楠梓區某連鎖超商加盟主指出，願意配合垃圾費隨袋徵收，並透過店員引導民眾落實分類；有民眾說，有些超商店員會代替客人分類垃圾，有的超商甚至已取消垃圾桶設置，感覺很不方便，或許跟隨袋徵收有關。

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