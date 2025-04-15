《屏東》抬轎接力賽 觀林寺水上競技嗨翻

恆春觀林寺水上運動會熱鬧登場，水上扛轎極具特色。（記者蔡宗憲攝）

2025/04/15 05:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春大光里觀林寺為慶祝李府將軍千秋聖誕，昨日舉辦別開生面的水上運動會，包含水上抬轎接力、香蕉船手划賽與SUP立槳競技，吸引數百名遊客與信徒齊聚漁港，尖叫聲與歡笑聲此起彼落，成為南台灣獨特的民俗盛事。

最具看頭的水上抬轎接力賽，由五組隊伍激烈角逐。參賽者拉著神轎在海中奮力前進，來回兩趟共一百公尺的賽程，搭配海水阻力與神轎重量，考驗選手體力與默契。選手們個個咬牙苦撐，氣喘吁吁的模樣引來觀眾陣陣加油聲，最終由獅頭浪子隊憑藉絕佳默契奪冠，現場掌聲雷動。

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趣味橫生的香蕉船手划賽同樣笑料百出，參賽隊伍全憑手划與後方舵手的方向掌控，在無動力情況下於海上展開「混戰」。賽道上頻頻出現船隻碰撞、橫越路線的爆笑場面，甚至有隊伍因失衡差點翻船，逗得觀眾捧腹大笑，氣氛熱烈宛如海上嘉年華。

SUP立槳競技展現選手平衡與速度，參賽者在波浪間靈活操控，為比賽增添新亮點。觀林寺主委邱建璋表示，位於漁港旁的觀林寺以祈福漁民平安為宗旨，二十多年前在神明指示下創辦水上競賽，結合信仰與運動，成為農曆三月不可或缺的傳統。

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