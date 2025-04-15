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    首頁　>　生活

    《屏東》立棲架護草鴞 屏科大野保所獲獎

    《農田曠野立棲架 保育瀕危猴面鷹》獲媒體大學社會責任獎「生態共好楷模獎」。圖為在草叢中育雛的草鴞。（屏科大提供）

    《農田曠野立棲架 保育瀕危猴面鷹》獲媒體大學社會責任獎「生態共好楷模獎」。圖為在草叢中育雛的草鴞。（屏科大提供）

    2025/04/15 05:30

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕國立屏東科技大學野生動物保育研究所（簡稱屏科大野保所）多年前在曠野架設猛禽棲架，保育以「猴面鷹」（草鴞）為主的各式禽鳥，成果不僅登上國際期刊，今年更獲得媒體大學社會責任獎的「生態共好組楷模獎」，對從求學期間就引進棲架、如今已從學生變成老師的野保所助理助授洪孝宇來說，可說是八年來對他們在動保創新作為的肯定。

    台灣農田過去因慣行農法使生態功能下降，捕食老鼠的猛禽更常發生因老鼠藥中毒的生存危機，其中瀕臨絕種的一級保育類動物、被稱為「猴面鷹」的台灣草鴞更是岌岌可危，二○一七年還是博士生的洪孝宇即參考國外作法引進棲架，後續並協助農業部推動草鴞生態給付政策，即能守護農產又可保護瀕絕動物。

    棲架為五到七公尺高的竹竿上方設有便於棲息的枝架，再以三條繩子與地面固定，成功吸引猛禽進入農田捕鼠，為了觀測更多的猛禽生態，洪孝宇還結合自動相機，不僅記錄到草鴞捕食老鼠的珍貴畫面，也拍到許多猛禽的降臨，全球首創的監測技術守護猛禽、還能有效觀測，突破過去難以尋獲草鴞棲地困境。

    洪孝宇說，經過多年的遊說，目前有約八十位農民的一百二十支棲架散布在百公頃左右的農田裡，希望猛禽棲架成為友善農業的標準配備，打造農田生態永續典範。

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