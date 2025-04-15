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    《台東》阻小米鳥害 農改場籲架設防鳥網

    為確保小米收成不受鳥害，台東農改場籲農民架設防鳥網。（記者黃明堂攝）

    為確保小米收成不受鳥害，台東農改場籲農民架設防鳥網。（記者黃明堂攝）

    2025/04/15 05:30

    〔記者黃明堂／台東報導〕小米穀穗發育及成熟階段容易受到麻雀等鳥類啄食，嚴重會減產五十%以上，影響農民收益甚鉅。台東區農業改良場指出，傳統人工驅鳥費工且成效有限，經該場測試以搭設防鳥網是最持續有效的鳥害防制方式，防範效果達百分百。

    台東場說明，小米抽穗期至成熟收穫期均易遭受鳥害，但抽穗期植株已抽高，此時搭設防鳥網容易造成植株受損，同時也影響搭設操作的靈活性，建議提前至莖桿抽長階段，約播種後卅到四十天搭設防鳥網。

    防鳥網尺寸需大於立體田區之表面積，長寬各預留六公尺，建議選用PE材質無結的防鳥網，網目大小長寬各一．五公分，可有效防制鳥害，且不會造成鳥類纏繞死亡，避免觸犯野生動物保護法。如有颱風警報預計強風來襲，應提前卸除鳥網，避免整件毀損。

    傳統人工趕鳥以一天工資一千兩百元來算，驅趕四十天需四萬八千元，若面積增加，兩人驅趕則需九萬六千元，搭設防鳥網每分地材料加工資約三萬元，所有資材又可重複使用，成本相對節省。另外，農業部農糧署已將防鳥網設施納入補助項目，有需求之農友可向農糧署各區分署洽詢。

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