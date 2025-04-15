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    《台東》老樹蓋環繞步道 台東「舊站特區櫥窗」動土

    台東「舊站特區櫥窗」將串聯十多棵老樹搭造大型木構建築的設計圖。（記者黃明堂攝）

    台東「舊站特區櫥窗」將串聯十多棵老樹搭造大型木構建築的設計圖。（記者黃明堂攝）

    2025/04/15 05:30

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東舊站特區有廿八公頃場域正逐步改造，其中，舊鐵花村前區塊將做為「舊站特區櫥窗」，串聯十多棵老樹搭造大型木構建築，昨天舉辦動工典禮，預計明年上半年完工，可供民眾在不同高度散步、休息，也有足夠彈性空間舉辦市集、表演、展覽與社區活動。

    舊鐵花村前區塊變身 明年上半年完工

    動土典禮除了採用傳統祭祀，也別開生面採用阿美族崇敬土地儀式，每人倒一瓶米酒在地上。基地位於新生路與博愛路交叉口，縣長饒慶鈴說，這裡對許多台東人是再熟悉不過的地方，「櫥窗計畫」要將台東的生活風格、文化特色與創意能量，濃縮並呈現在這座場域，希望居民或遊客，透過櫥窗看見台東多元豐富的樣貌，感受獨有的城市魅力與生活態度。

    縣府建設處說明，現場老樹都將保留，建築外觀採用膠合層積木材，是一種用多層木板膠合的環保建材，不只比鋼筋混凝土輕盈又堅固，也大幅降低碳排放。此次工程將以場外預製、現場吊裝的方式施工，既能提高效率，也減少對周邊環境和居民的影響，是友善社區的一種做法。

    供市民散步 外地人認識台東第一站

    整體基地面積約兩千一百坪，建築面積約八百卅五坪，將規劃展演空間、餐飲店鋪與行政服務等機能。戶外空間逾千坪，將延續既有綠帶與周邊老樹，設計環繞步道和觀景平台，未來不僅是市民平常散步的地方，也將成為讓外地民眾認識台東的第一站。

    縣府說，櫥窗計畫採統包方式辦理，完工後成為台東推動慢經濟與文化治理的據點之一，未來也會邀請在地團隊、青年創作者一同參與場域規劃與內容策展，讓這個空間不只是縣府蓋的建築，而是市民與地方共同使用、共同成長的生活場域。

    台東舊鐵花村前區塊規劃「舊站特區櫥窗」，擬串聯十多棵老樹設計環繞步道和觀景平台。

    台東舊鐵花村前區塊規劃「舊站特區櫥窗」，擬串聯十多棵老樹設計環繞步道和觀景平台。

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