立委籲緩修健保特管辦法 邱泰源：沒共識不會匆促上路

立委籲緩修健保特管辦法，衛福部長邱泰源（左）回應，未達共識前不會匆促上路。（資料照）

2025/04/15 05:30

〔記者謝君臨、林惠琴／台北報導〕健保署研擬修訂特約管理辦法，將要求醫事機構的專職醫事人員健保月投保金額未達一定標準不予特約，也就是不適用健保，基層人員多支持，但醫療院所憂心造成倒閉潮，多名立委昨召開記者會公開呼籲暫緩修法，衛福部長邱泰源回應，有共識部分先做，沒共識部分一定與醫界坐下來好好溝通，未達共識前不會匆促上路。

包含民進黨立委賴惠員、王正旭、郭昱晴、林月琴等人昨共同呼籲暫緩修訂「特管辦法」。賴惠員表示，若以「不予特約」為手段、未兼顧城鄉差異與診所實務運作，恐治標不治本，甚至動搖基層醫療穩定。而以投保金額做為續約條件，恐將造成大批診所不符門檻，尤其偏鄉與中南部地區首當其衝，屆時勢將出現就醫斷鏈，危及全民健康。

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健保署長石崇良指出，「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法」已逾十年未修訂，此次大幅度檢討，會分梯次與醫療院所代表、各類醫事人員溝通後，提出修正草案預告。

石崇良表示，今年健保總額成長率為歷年最高，光是醫院總額就達六四三七億元，較去年增加約四百億元；診所的西醫基層總額也達一七五○億元，較去年成長約一百億元，兩者增幅也均高於往年水準。

石崇良解釋，總額大幅成長，期望藉機改善醫事人員薪資，確保民眾獲得更好醫療品質。不過，會持續研究與溝通，尋求最大共識再推動。

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