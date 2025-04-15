識讀中國威脅 教部編撰新教材

教育部長鄭英耀昨表示，為加強中小學生國家認同，中小學社會學科輔導團正編撰與國家認同、識讀中國威脅的相關教材。（記者羅沛德攝）

2025/04/15 05:30

教長：避免學生國家認同混淆 建立正確史觀

〔記者林曉雲／台北報導〕總統賴清德日前指示加強對中國威脅的識讀教育，教育部長鄭英耀昨表示，為加強中小學生國家認同，對國家有更多理解和愛護，中小學社會學科輔導團正編撰與國家認同、識讀中國威脅的相關教材，預計今年暑假完成，傳授學生正確史觀和資訊。

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預計今年暑假完成

立法院教育及文化委員會昨日安排教育部業務報告，民進黨立委包括林宜瑾、陳秀寳、范雲、王定宇等質詢時均關注，中國不斷威脅台灣，卻有教師上課時教導錯誤的國家認同，還有大學教授帶學生赴中交流經費來源恐有中國政府出資疑慮等，要求教育部必須有積極作為。

林宜瑾質詢表示，北一女教師區桂芝被檢舉在課堂上說台灣是中國的，小學三年級的學生家長也向她投訴，導師告訴孩子「我們是中國人」，質疑教育工作者利用教育手段，試圖混淆國家認同或為境外敵對勢力宣傳，要求教育部應有作為。

鄭英耀表示，國家安全的位階最高，沒有國家安全，個人也沒有安全，「教育基本法」宗旨是要培養有國家意識且具國際視野的現代化國民，為加強中小學生對國家認同有更多理解和愛護，中小學社會學科輔導團正在編撰與國家認同、識讀中國威脅的相關教材，預計今年暑假可以開發出來，之後也會舉辦歷史、公民、地理等社會科老師相關研習，傳授給學生正確的史觀和資訊。

鄭英耀強調，個人對文化可以有偏好，但教育必須要中立，教育工作者的言論自由受到「教育基本法」的規範。

媒體詢問是否應該把中共和中國做區分？鄭英耀表示，整體看當然是指中國，中共是中國的執政黨，對我國非常不友善，中小學社會科輔導團所編撰認識中國威脅教材，以中國政治各方面，從國際關係和兩岸關係說清楚，教導學生對於中國整體情況有所理解認識。

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