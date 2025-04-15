鄭文燦案受命法官病假一年 審判長接手

2025/04/15 05:30

〔記者余瑞仁／桃園報導〕海基會前董事長鄭文燦涉貪污弊案，桃園地院今年二月已結束準備程序，合議庭原訂三月十八日開庭臨時取消；桃園地院昨指出，原受命法官因罹患重大疾病，已依規定請假一年，法院昨決議通過合議庭將由審判長孫立婷帶領法官何信儀及黃皓彥組成，今天首度進行被告侯水文、廖俊松、廖力廷限制出境期間將屆的訊問庭，十七日進行鄭文燦、廖家興訊問庭，庭訊均公開。

17日進行鄭文燦訊問庭

桃院表示，刑十四庭群股法官廖奕淳自去年八月間擔任鄭文燦案受命法官，迄今年二月廿四日已進行九次準備程序庭，且不包含強制處分訊問程序，備極辛勞；但廖法官三月間於健康檢查時發現身體異狀，同月十八日原定第一次審理庭期被迫取消，嗣後緊急入院，確認罹患重大疾病，需長期醫治療養，已於本月十一提出診斷證明書，簽請病假一年。

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桃院表示，依法官法定原則，群股所留下的事務雖得由桃園地院其他刑庭法官抽籤決定承辦股別，但經考量今年八月廿八日將有年度人事調動，屆時可能再次發生法官更替，為維持案件穩定及當事人權益，依桃園地院法官事務分配要規定，提案由同庭審判長孫立婷代管群股事務至今年大調動前一日的八月廿七日止，提案於昨日經事務分配小組會議決議通過，鄭案合議庭由審判長孫立婷帶領法官何信儀及黃皓彥組成。

桃園地院表示，審判長孫立婷即起帶領合議庭積極進行鄭案相關強制處分訊問及後續審理期程，最大程度降低原受命法官請假對於案件的衝擊；倘若案件因繁雜而不及於今年度司法官調動前審結，鄭案將由異動股抽籤承審，相信能在前手合議庭充分審理調查基礎上，順利接手妥速進行審判。

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