都更6都最少 桃園住都中心加快腳步

桃園市有許多危老建物，市府成立都更專案辦公室、住都中心，希望加速都更推動腳步。 （桃市都發局提供）

2025/04/15 05:30

議員要求檢討 提高誘因 都發局︰去年開始推動防災都更

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市都市更新案件在六都敬陪末座，與居冠的台北市差距相當懸殊，市府都市發展局長江南志表示，桃園市整體開發區相當多，過去建商能量都擺在整體開發區，但都更也相對重要，市府去年成立都更專案辦公室、今年成立住宅及都市更新中心希望能加快都更腳步。

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都發局︰過往主力都在整體開發區

依內政部統計，桃園市都更案件自一九九八年累計至二○二三年僅有廿四件，而台北市已達一○二六件、新北市達四六九件，而桃園市去年僅核定兩件、今年截至二月核定一件。都發局昨於市議會工作報告時，議員林政賢質詢直指都更案件數長期低落，市府應提出具體檢討措施，除了輔導，也要提高誘因。

議員舒翠玲表示，桃園市都更案件位居六都之末，甚至還有公家機關拒絕配合都更的案例，像是桃園區南華與南海街口土地，早在三年前六十四％私地地主即整合完畢，且全數同意進行都更，但占地卅六％且將土地一分為二的勞動部勞動力發展署桃竹苗分署，先是說要進行內部整修，被檢出海砂屋後仍拒絕加入都更，堅持要自拆重建，她認為都發局的態度應該要硬起來。

桃園區正光花園新城海砂屋 即將招商

江南志表示，桃園市過往主力都在整體開發區，配合鐵路地下化、舊城再生等計畫，去年成立都更專案辦公室、今年四月住都中心揭牌，希望在政策及輔導機制上，都能跟上都更經驗充沛北市，像是去年開始推動的防災都更，將過去私人辦不起來的案子，透過容積獎勵可選擇防災都更，也已有具體進展的案例。

都發局表示，首件桃園區正光花園新城海砂屋突破七十五％同意門檻，即將啟動招商，後續將對中壢區財神大樓、桃園區大華八街、龜山區金山光峰社區持續輔導，加速危險建物都更重建。

議員黃家齊表示，以花園新城社區來說，接續還有包括部分住戶有繼承、拋棄、過戶等法律程序要走，也有住戶居住在外縣市，市府有無溝通對策；住都中心兼任執行長邱英哲回應，目前已將所有權人名單清查完畢，有些家族正在聯繫中，也到外縣市說明拜訪，端出方案說明清楚，所有權人同意比例已達七十六％，對後續的進展非常有信心，只要同意比例越高，招商會更順利。

桃園市有許多危老建物，市府成立都更專案辦公室、住都中心，希望加速都更推動腳步。 （桃市都發局提供）

六都都更案件數

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