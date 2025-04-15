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    調查8年 竹縣出版「蜻蜓竹跡」圖鑑

    「蜻蜓竹跡」用照片取代傳統工具書性質圖鑑的圖片，且讓解說文字、圖說及照片同頁呈現。（記者黃美珠攝）

    「蜻蜓竹跡」用照片取代傳統工具書性質圖鑑的圖片，且讓解說文字、圖說及照片同頁呈現。（記者黃美珠攝）

    2025/04/15 05:30

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣生態休閒發展協會總幹事劉創盛歷時八年調查，蒐集超過十萬張照片，對縣內蜻蜓豆娘進行區域性記錄，在林業及自然保育署新竹分署與縣府農業處支持下，精選一四六○張付梓，出版「蜻蜓竹跡～新竹縣蜻蜓生態資源」一書，詳列包含亞種在內的新竹縣十五科、一二一種蜻蜓和豆娘，是竹縣第一本專業蜻蜓圖鑑，也讓竹縣成為台灣蜻蜓數量最多的縣市。

    劉創盛說，這本書有別於目前常用的圖鑑，排版考慮調查者或純粹喜歡拍蜓、賞蜓人的需求，採照片、文字及圖說都在同一頁面上，並做大照片，讓人一目了然。

    縣府農業處長傅琦媺說，蜻蜓和豆娘的稚蟲「水蠆」都是從泥灘裡撈出的，要拍照記錄，須經急速冷凍、解凍、刷洗、清潔等，過程須小心維持其剛毛等特徵，要拍到一張可用的特寫照片可能費時很久，往往一個晚上都拍不了一個物種。

    此外，調查人員須頂著烈日或潮濕天候，忍受蚊蟲叮咬，甚至滑倒造成相機泡水，而他們又多是難以彎腰且視茫茫的年紀，要長期或蹲或坐，就為賣力撿撈水蠆來成就一張堪用的圖鑑照片，進而完成每期、每點的量化調查，這些都很不容易，林保署也高度肯定劉創盛及其所屬協會的調查成果。

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