竹縣桐花祭推5遊程 19日開跑

「桐花文學茶香行旅」將尋訪老寮、百年製茶工藝。（記者黃美珠攝）

2025/04/15 05:30

湖口、芎林本週六結合健走、賞螢 北埔、寶山下週六接棒

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣桐花祭遍地開花，縣府文化局與湖口、寶山、芎林及北埔四鄉合作推出「二○二五桐花小旅行」，共安排五條遊程，結合桐花步道、客庄風情及職人體驗，邀請民眾十九日（週六）起到新竹縣賞桐花。

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26日新埔開幕 客家藝文演出

今年五條桐花小旅行遊程，重頭戲是下週六（廿六日）文化局在新埔鎮巨埔農場舉辦的開幕活動，當天現場除有手作工坊、桐樂音樂會、巡寮打鬥敘、在地手作體驗、遶山花～桐樂會，以及多場客家藝文演出與遊客同樂，還規劃有「二○二五新竹遶桐花～來巨埔寮打鬥敘」系列活動。

文學茶香行旅 首創巡「寮」體驗

主打的「桐花文學茶香行旅」首創巡「寮」體驗，安排在五月三日、四日兩梯次旅人造訪巨埔社區，從探訪吳濁流故居、漫步桐花古道，到尋訪老寮、生活器物和百年製茶工藝，還會在振慶製茶廠體驗揉茶。

不過，文化局與四鄉合作的一局四鄉活動，率先登場的是湖口、芎林兩地。湖口本週六在老街推出「『桐顏童語』～二○二五湖口鄉桐花小旅行」，邀請大家健走湖口老街及三元宮後方步道，沿途設有在地市集，推廣當地小農特色產品及美食。

芎林活動延續至5/4 客語導覽

芎林則從本週六起到五月四日以「一桐賞螢去」為名，行銷鹿寮坑的桐花步道和生態公園，結合桐花步道、百年梯田、夜賞螢火蟲、文創DIY等活動，全程將以客語講解導覽。

北埔品膨風茶 寶山手作饅頭

下週六則由北埔、寶山一同接棒，北埔推出「桐遊北埔 花漾客庄」，用古蹟導覽帶出膨風茶品茗、走讀老街及夜間賞螢等活動，打造童話般場景的春夜風光，邀縣民一起來賞螢及體驗五月桐花雪。而「二○二五桐花祭～桐遊寶山」遊程也涵蓋寶二水庫扶輪公園、手作新城風糖黑糖饅頭或桐花DIY等，讓雪白桐花祭也能飄黑糖香。

新竹縣芎林鄉百年梯田是知名賞桐景點。（記者黃美珠攝）

進入四月中，竹縣已見桐花開滿枝頭。（記者黃美珠攝）

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