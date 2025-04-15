終於有跑道 竹市關埔國小3期工程完工

新竹市關埔國小終於有跑道了！（記者洪美秀攝）

2025/04/15 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市關埔國小終於有跑道了！學校流標多次的三期景觀及工地防護工程終於完工啟用，除有環繞校園的跑道及排球場等體育運動空間，第四期體育館工程也已動工，其中環繞大草原的跑道，提供學生放風及運動空間，讓被高樓大廈圍繞的關埔國小也能充滿學生的歡笑聲與活力。

市府教育處表示，關埔國小三期景觀工程將中央草原延伸到教室空間，透過創意設計，提高學生學習興趣，也結合校園自然環境，除了跑道，還有排球場活動空間，並改善中庭、校門空間及周邊人行步道，讓校園與社區連結更緊密，提供學生更好的學習環境。

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關埔國小校長陳彩文表示，隨著校內各期工程建設陸續完工，不僅能提供更多元的課程與活動，滿足不同年級學生的需求，也能強化教學空間運用與社區參與，持續朝向自然共好的校園願景邁進。

對於三期完工的新校園環境，有學生興奮地說，中央草原變得更寬敞，體育課更好玩了，新的戶外學習空間很不錯，可以在校園跑來跑去了！也有學生說，等好久，學校終於有跑道，可以練習跑步了。

代理市長邱臣遠感謝教育處、工務處、設計監造團隊與學校，在天候與校務正常運作、施工進度協調等挑戰下，讓工程完成，給學生兼具自然與運動的校園環境。

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