2年2火警 苗市西山垃圾掩埋場啟動活化

2025/04/15 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕地方稱西山垃圾掩埋場的苗栗市垃圾衛生掩埋場，垃圾量趨近飽和，近兩年兩度發生大火，市民怨聲載道。苗栗縣政府爭取活化再利用，工程分五期總經費約六．二億元，最近獲環境部核定七百五十萬元規劃設計費，邁出垃圾場整理再活化的第一步。

苗栗市西山垃圾掩埋場啟用五十餘年，垃圾量趨近飽和，由於覆土困難，火災風險相對較高，前年十一月及去年七月間兩度發生大火，都仰賴工程機具開挖灌救，延燒多日才撲滅，耗費消防救災心力，濃煙也影響空氣品質，引發民怨。

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苗縣府與市公所為避免此類災害發生，以及因應一般廢棄物多元處理並延長掩埋場使用年限，邀環境部會商，由縣府環保局提報計畫爭取經費，進行改善活化再利用。

環保局規劃分期推動，一至四期各預計活化七萬立方公尺的掩埋容量，並分腐植土、可燃物質、可回收資源物，減量分門別類處理；第五期會再進行活化工程，並設廢水處理場，推估所需總經費約六．二億元。其中第一期工程約一億一千三百五十九萬元。

環保局表示，苗栗市西山垃圾掩埋場活化再利用計畫，獲環境部核定七百五十萬元規劃設計費，標案已決標，委辦廠商正進行相關規劃設計等作業，待完成細部規劃設計審定後，再提出工程款補助申請。

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