花蓮6飯店拚觀光 推住房優惠

太魯閣晶英酒店等六家觀光飯店，暑假期將推出聯名促銷優惠方案，吸引觀光客重新回流花蓮。（太魯閣晶英酒店提供）

2025/04/15 05:30

〔記者游太郎／花蓮報導〕因應去年○四○三強震對花蓮觀光業的衝擊，即日起至六月廿九日，包括太魯閣晶英酒店、瑞穗天合國際觀光飯店、理想大地渡假飯店、遠雄悅來大飯店、美侖大飯店及福容大飯店等花蓮六家觀光飯店，將推出「春日一加一花蓮雙宿聯名住房專案」，可任選兩家飯店入住，平日六千元兩人即可成行。

預訂「春日一加一花蓮雙宿聯名住房專案」的旅客，可自由搭配入住兩家飯店，享受連續兩晚、雙地風情的旅宿體驗。選擇包含山林永續的太魯閣晶英酒店、溫泉歐風莊園的瑞穗天合國際觀光飯店、低碳綠色旅遊的理想大地渡假飯店、山海生態互動的遠雄悅來大飯店、親子樂活綠地的美侖大飯店、慢旅單車海岸線的福容大飯店等。

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業者說，每家飯店除提供風格獨具的住宿體驗外，也設計專屬料理與在地文化體驗活動，讓旅宿不只是「住一晚」，更是一場從土地出發、與環境共鳴的行動旅程。旅客更能在品嚐在地食材的同時，體會永續旅行的美好。

以太魯閣晶英酒店為例，參加該專案的旅客，可入住山嵐客房一晚享用餐廳早餐與晚餐、客房迷你飲品吧、大廳藝廊微醺蒔光酒精飲料暢飲，並可免費使用室內外游泳池、兒童遊憩區、多功能瑜伽健身室及手作DIY課程。另一晚可挑選另五家飯店搭配，詳情可洽各酒店官網。

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