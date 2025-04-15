地磁感應停車格 花蓮市5/1啟用

花縣府在花蓮市布設新式地磁感應裝置。 （記者王錦義攝）

2025/04/15 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府推動智慧交通在花蓮市設置二百多支智慧停車柱，今年在市區一四二九格路邊停車格，布設新式地磁感應裝置動態偵測車輛停入及駛離時間，減少開立紙本繳費單人員巡邏時間，新系統預計五月一日啟用，昨舉行「花蓮智慧停車應用成果」活動。

取代人工記錄 減少紙本繳費單

縣府建設處指出，花蓮市布設一四二九格位新式地磁感應裝置，感應車輛停入時間並傳至雲端平台，開單員收到資料開立繳費通知單後，地磁再偵測車輛離場時間傳至雲端，車主可直接掃描單據條碼線上繳費，或到實體據點商店繳費，開單員不用一直反覆巡檢車輛停車時間。

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建設處長鄧子榆說，這次透過建置新的地磁感應系統，除了過去可以在重要路口顯示剩餘車位提醒駕駛，更有主動偵測車輛停靠與離開時間，取代人工定時巡邏記錄停車時間，省時省力，考量部分長輩不會用線上繳費，停車繳費仍會開立紙本單據，提供繳費單。

建設處指出，近年積極整合公有及民間停車場、路邊停車格等格位資訊，利用通訊設備將剩餘車格顯示在花蓮市路口CMS系統看板上，於「花蓮交通e點通」智慧停車導引尋找停車格後直接導航，減少廢氣排放及車輛繞行時間；使用電子多元支付比例也已達七十六％、且持續成長中。

花縣府在花蓮市設置二百多支智慧停車柱。 （記者王錦義攝）

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