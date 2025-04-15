獲補助1400萬 花蓮5校交通車換新

花蓮縣府爭取中央經費1400多萬，加上自籌1800多萬，購置5輛學校交通車汰換。 （花縣府提供）

2025/04/15 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣偏鄉地區交通不方便，部分中小學提供交通車接送學生上下學，其中有五輛車齡將達法定使用年限，花蓮縣政府爭取中央經費一千四百多萬，加上自籌一千八百多萬，合計三千多萬元購置交通車，希望提升學子通學的舒適度、安全性。

服務偏鄉學子就學 已達使用年限

花蓮偏鄉學子上學路途遙遠，沒有火車、公車可搭，校車就成為重要的交通工具。縣府教育處指出，縣內一二五所國中小學中，共有卅七校配有交通車，接送學生上下學，其中秀林、新城、東里、富里國中及太巴塱國小等五所學校，五輛交通車因車齡將屆法定使用年限，且部分座位或設備老舊需汰換。

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教育處長翁書敏說，交通車按學校人數不同，分配九人座、廿二人座及四十人座車輛，免費載送需要的學生上下學，減輕家長負擔，其中國小交通車使用年限十年、國中年限十五年。硬體設備由教育部補助，司機薪資、油料及保養費等由教育處編列預算，學生搭交通車不須額外支付交通費。

縣府自籌1800萬 舊車將陸續汰換

教育處向教育部爭取經費補助一千四百多萬元及縣府自籌一千八百萬元，斥資三千二百多萬元，將購置一輛九人座、二輛廿二人座及二輛四十人座的新交通車，協助五校今年汰換。

縣府獲教育部核定補助經費加上自籌經費，逐年汰換已屆法定使用年限的交通車，二○二一年已經汰換十一輛，二○二二年汰換鳳林國中、光華國小、月眉國小、新社國小及立山國小五校交通車。

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