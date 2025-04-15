宜蘭羅曼菲「輓歌」被無視 文化局：會現勘調整

羅曼菲裝置藝術矗立在蘭陽大橋北端橋頭，前方被環保局看板擋住。（記者游明金攝）

2025/04/15 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕以已故舞蹈家羅曼菲經典舞作「輓歌」為創作意象的裝置藝術，矗立在蘭陽大橋北端橋頭，但該處易雜草叢生，且往來車速過快，又被環保局的看板擋住，失去紀念與追思意義，民代建議遷到適當位置。宜縣文化局表示，會請專家學者現勘檢視有無需要調整。

蘭陽大橋橋頭雜草叢生 又被看板擋住

文化局為打造宜蘭藝文地景，在二○○六年五月，以舞蹈及歌仔戲為主題，各在蘭陽大橋橋頭、宜蘭市環市道路與省道台九線交叉口，各設一座高五．九公尺、寬三．四公尺大型裝置藝術。

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當初，縣府曾與雲門舞集討論，認為出身宜蘭的羅曼菲，她的經典舞作「輓歌」最能代表舞蹈文化與藝術；另一個代表歌仔戲的創作意象則以蘭陽戲劇團的「錯配姻緣」故事為題材。

羅曼菲是國際知名舞者、編舞家與舞蹈教育工作者，不幸於二○○六年三月間病逝，來不及為裝置藝術剪綵揭幕，反成了追思與緬懷她的作品。

宜蘭市民代表游國良指出，蘭陽大橋橋頭易雜草叢生，一段時間沒有整理，就顯得非常髒亂，且橋頭車來車往車速快，很容易忽視裝置藝術存在，前方又有環保局鄉鎮市環境評比看板擋住，完全失去追思與紀念的意義，建議將裝置藝術移到縣政中心或中興文創，同時作好看板說明，介紹羅曼菲的故事，否則很多人根本不知道是什麼？

文化局說，這些裝置藝術設置時間比較久，有關民眾反映移至其他藝文場域，將在近期辦理現勘及徵詢專家意見後一併研議。

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