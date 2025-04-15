宜蘭輕艇激流標桿競賽場 4/30啟用

三星鄉安農溪輕艇激流標桿競賽場地，將於本月三十日啟用。（記者江志雄攝）

2025/04/15 05:30

國內唯一符合奧運標準 5月下旬供雙北世壯運使用

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉安農溪輕艇激流標桿競賽場地啟用後，將是國內唯一符合奧運標準的人工賽道，五月下旬成為雙北世界壯年運動會比賽場地，縣府在旁規劃專屬國家訓練中心，爭取中央全額補助，作為培育輕艇激流國手的培訓基地。

請繼續往下閱讀...

安農溪輕艇激流標桿競賽場地，位於三星鄉雙賢二號橋下游左岸，在主河道旁另闢四百二十公尺長、十八公尺寬的人工賽道，工程經費二．七億元，去年三月開工，預計本月十七日完工，三十日舉辦啟用典禮，目前進入收尾階段。

後天完工 陳金德視察安農溪賽場

行政院政務委員兼工程會主委陳金德、宜蘭縣代理縣長林茂盛、立委陳俊宇等人，昨天視察安農溪輕艇激流標桿競賽場地。負責發包的縣府水利資源處表示，競賽場地將如期完工啟用，供雙北世壯運比賽。本屆雙北世壯運輕艇激流訂五月二十六、二十七日舉行，共有六國二十六名選手報名參賽。

輕艇激流標桿競賽場地完工後，縣府將在鄰近雙賢二號橋上游左岸，新設輕艇激流國家訓練中心，六月要將地目變更為特定目的事業用地，把競賽場地與訓練中心作結合，成為完善的培訓基地。

爭取補助再設國家訓練中心

規劃中的輕艇激流國家訓練中心占地九百一十九坪，建造艇庫、訓練室、可容納六十人宿舍區，估計需一．五億元，縣府爭取行政院全額補助，後續維管工作，林茂盛希望由中央負責，或編列預算委託縣府管理。

陳金德盼安農溪輕艇激流標桿競賽場地完工後儘速完成驗收，提供雙北世壯運使用，請體育署爭取亞洲錦標賽、亞洲運動會等國際賽事到宜蘭比賽，並協助縣府在安農溪畔成立國家訓練中心，培養更多優秀選手為國爭光。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法