南投縣立旭光高中 下任校長公開遴選

南投縣立旭光高中校長何光明（中）今年八月將退休。（旭光高中提供）

2025/04/15 05:30

以往由國中校長調派 首度採海選模式 教育處草擬辦法向全國徵才

記者陳鳳麗／專題報導

南投縣唯一的公立完全中學「旭光高中」校長何光明將於暑假退休，因應「高級中等教育法」等法規，創校逾半世紀的旭光高中，新任校長將首度採公開遴選方式產生，南投縣教育處表示，遴選辦法已在草擬中，以全國具資格的校長、主任報考的「海選」方式為主要方向，希望吸納好人才來帶領學校。

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現任校長何光明 8月任滿退休

南投縣立旭光高中校長何光明今年八月任滿，他已申請退休，新學年將聘任新校長，人選將首度採用高中校長遴選方式產生。

縣立旭光高中是在二○○一年八月由南投縣府核准為完全中學，過去校長退休或任期將屆，都是由教育處從國中校長中調派出任，但何光明退休後，新任校長必須依「高級中等教育法」、「教育人員任用條例」、「高級中等學校校長遴選聘任及辦學績效考評辦法」等法規辦理遴選。

國立高中職校長 大多採取海選

教育處表示，目前國立高中職校長遴選方式，大多是採取「海選」模式，即開放全國具報考資格的高中主任、現任高中校長或具高中校長資格者報考，南投縣府現已著手草擬南投縣立高中校長遴選辦法。

依據「教育人員任用條例」第六條規定，符合下列三項資格中的一項就可參加遴選，包括曾任高中教師五年以上及學校一級主管的行政工作三年以上；曾任中等學校教師三年以上，及薦任九職等以上或相當之教育行政相關工作二年以上；曾任各級學校教師七年以上，其中擔任高中教師至少三年，及高中一級單位主管二年以上。

教育處強調，縣內現任國中校長中，有數人曾在旭光高中任教並擔任主任，也具遴選資格，遴選模式會再討論，但可確定開放全國海選是主要方向，且會組成遴選委員會，希望以公平、公開方式，遴選出最適合的人選來領導這所完全中學。

南投縣唯一公立完全中學旭光高中，新任校長將採海選模式產生。（記者陳鳳麗攝）

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