秀朗橋往新店人行道 封閉整修

新北市秀朗橋中和往新店方向人行道鋪面磁磚大面積剝落，今起施工整修。（記者羅國嘉攝）

2025/04/15 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市秀朗橋中和往新店方向的人行道，近期出現大面積磁磚剝落，導致路面殘破不堪，產生安全疑慮，市府將從今天起至六月十三日，針對往新店方向人行道實施鋪面改善工程，每天晚間十點至隔天清晨六點，封閉中和往新店方向的機車道，且全天封閉人行道。

養護工程處長鄭立輝表示，秀朗橋既有人行道經長年熱脹冷縮，導致磁磚破裂，早期多以局部修補改善，此次修復工程改採硬度較高的混凝土噴花地坪，延長使用年限。

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鄭立輝說明，人行道改善工程分為三階段推動，第一階段從今天起至五月十八日，進行人行道既有鋪面打除及灌漿作業，每天晚間十點至隔天清晨六點，封閉中和往新店方向機車道，機車駕駛人須依照交通維持管制措施及義交人員引導，改道行駛汽車道，同時全天封閉往新店方向的人行道，步行民眾改由對向人行道通行。

第二階段從五月十九日至六月四日，展開人行道鋪面養護，全天封閉往新店方向人行道，機車維持原動線通行；第三階段從六月五日至十三日，進行鋪面噴花及清潔作業，機車駕駛人改道汽車道，並全天封閉往新店方向人行道，步行民眾改由往中和方向人行道通行。

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