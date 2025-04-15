「猴硐貓公所」被爆環境不佳 動保處實勘

數名愛貓人士在社群平台發文並向本報投訴，指控瑞芳區猴硐貓公所委外標案今年得標廠商人員未有飼養及照顧貓咪經驗，並有環境髒亂、水源混濁、飼料發霉等疏於照顧的情形。（民眾提供）

2025/04/15 05:30

〔記者董冠怡／新北報導〕數名愛貓人士在社群平台發文並向本報投訴，指控瑞芳區「猴硐貓公所」今年得標廠商人員沒有飼養及照顧貓咪經驗，出現環境髒亂、水源混濁、飼料發霉等情形，質疑新北市動物保護防疫處為節省預算，以最低標發包。動保處回應，昨天派員稽查與投訴人所述有落差，五隻貓咪健康無虞，移到其他認養小棧安置，廠商已提出解約，將重新上網發包。

昨稽查環境清潔 無飼料發霉

「猴硐貓公所」從早期台鐵宿舍翻修而成，動保處委由人力進駐，作為動保教育知識諮詢服務中心，可巡查救援傷、病貓，二○二三年貓公所整修完成，去年四月認養小棧揭牌。

請繼續往下閱讀...

五隻貓咪健康 移置其他認養小棧

投訴民眾指出，工作人員態度消極、管理混亂、環境不佳，涉及不當照顧，例如水源混濁、飼料發霉，有貓咪嚴重脫毛、鼻塞呼吸聲驚人、出現濃稠紅褐色分泌物，且現場人員自稱沒照顧過貓，嫌有一隻貓咪太吵，還說出「難怪會被棄養」、「這裡很閒要不要兼職」等語，不解為何市府以最低標（決標金額七十九萬餘元）發包給無動物照護經驗的廠商管理。

動保處回應，貓公所廠商依採購法經招標程序得標營運，主要負責認養小棧貓咪飼養、照護、環境清潔及貓村內貓咪緊急救援；每月安排二次以上現場稽查，昨日稽查環境清潔、飼料、碗盆等，沒有飼料發霉問題，貓咪健康無虞。

廠商說明，投訴者未釐清事實便誇大誣指，並稱被指「發霉的飼料」是藍綠藻營養素，也有清潔打掃包含貓籠在內的內外環境，水碗的水有點混濁，是因飼料掉入碗中沉澱，貓屋被子每隔一段時間更換，雖然人員空閒時間較多，但都在櫃台等著接待來訪民眾，放在外面的水碗附著一點青苔沒刷乾淨、飼料沒密封確實有疏忽。

廠商提解約 將告不實指控者

據了解，廠商表示，因遭不實指控造成網路霸凌，已向市府提出解約，並將提告不實指控者。

民眾質疑貓咪躲在角落，健康狀況令人擔心。（民眾提供）

民眾質疑貓窩被子不乾淨。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法