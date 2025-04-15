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    首頁　>　生活

    向退役共軍敬禮 基隆議員呂美玲挨批敵我不分

    近日有網友在社群上分享影片，質疑呂美玲（左）在中國參加活動時，見到退役解放軍竟敬禮。（翻攝自Threads@ahai_haiang）

    近日有網友在社群上分享影片，質疑呂美玲（左）在中國參加活動時，見到退役解放軍竟敬禮。（翻攝自Threads@ahai_haiang）

    2025/04/15 05:30

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆無黨籍市議員呂美玲在祥豐街彈藥庫爆炸時，發表彈藥庫應該遷移的言論，引發關注。近日有網友在社群上分享影片，質疑呂美玲在中國參加活動時，見到退役解放軍竟敬禮，被抨擊「敵我不分」。記者昨致電呂美玲，她未接電話，僅透過文字訊息回應「感謝幫我消災，阿彌陀佛」！

    呂回訊息「感謝幫我消災，阿彌陀佛」

    有網友在基隆的臉書社團轉貼影片，指呂美玲「在敵國對著解放軍軍人敬禮」，被怒批「討打姐又來了，對解放軍敬禮是哪招」？「這位也應該遣返中國吧」、「中正區怎麼選出這種議員」、「要不要請內政部查一下她」等。

    影片中只見呂美玲遇到一名穿黑襯衫的中國男子，該男子送蘋果給呂美玲並透露他是退伍的解放軍，呂美玲聽到後向他敬禮，該男子還稱「我能更深切地感受到，我們中國人民解放軍，才能更好地保護，我們台灣人民」。

    影片被轉貼到Threads社群，網友對於呂美玲過程中笑臉相迎感到不舒服，還有網友加碼分享，呂美玲過去就曾主張祥豐街彈藥庫應該搬家，在媒體採訪時對民眾嗆「你討中共打」及「給中共照顧」等言論，引發爭論。

    民進黨基隆市議員張之豪直言：「敵我不分，就是台灣現在最大的問題」。

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