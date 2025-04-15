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    自家木瓜打造品牌 吳佩俞經驗分享

    「木瓜媽」吳佩俞（右一）分享創業成功經驗，並讓學員體驗手作魚拓燒。（記者劉婉君攝）

    「木瓜媽」吳佩俞（右一）分享創業成功經驗，並讓學員體驗手作魚拓燒。（記者劉婉君攝）

    2025/04/15 05:30

    〔記者劉婉君／永康報導〕三十九歲三寶媽吳佩俞，以自家生產的木瓜為原料販售果汁，成功打造品牌「木瓜媽」，並參加職訓課程，開發魚拓燒，成為受到南科人喜愛的下午茶。

    吳佩俞與丈夫原本都在科技公司上班，婚後為了照顧年幼子女成為全職媽媽，直到孩子都上學後，二○一七年一圓開店夢，以自家在大內栽培的木瓜，創立「木瓜媽」品牌，賣起木瓜牛奶，濃醇風味，還可加入波霸、寒天增加口感，擁有不少忠實顧客。

    吳佩俞曾參加勞動部雲嘉南分署的烘焙培訓班，授課老師手把手實作教學，啟發她的靈感，開發出甜點魚拓燒，創業迄今，從餐車到三角窗店面，事業版圖不斷擴大。她常應邀到學校或社區活動分享，昨天到永康就業中心分享創業經驗，並讓參加的學員透過手作魚拓燒體驗，希望能為弱勢求職者的職涯規劃帶來不同的想法。

    吳佩俞表示，創業需要運氣，但自己要先努力，才有機會獲得眷顧，建議保持開放的心態，持續學習，發掘屬於自己的獨特優勢，不論創業或就業，都會遇到不同的困難，只要目標正確，找到方法堅持下去，相信一定會有好的結果。

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