台南二仁溪廢棄物清除 2028年完成

位於南區範圍的二仁溪河道區域，遭堆埋大量廢棄物。 （記者王俊忠攝）

2025/04/15 05:30

二期獲環境部補助13.6億 清理2.2萬噸污染物

〔記者王俊忠／台南報導〕曾是台灣污染最嚴重河川之一的二仁溪，經過多年來民代爭取、地方與中央官方努力整治，有一定成果。立委林俊憲昨偕環境部等會勘河道廢棄物堆埋場址，確認第二期清除經費約十三．六億元由環境部補助，預計二○二八年清除沿線共二萬二千餘噸電子類廢棄物，完成該溪土壤清污的最後一哩路。

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環境部次長沈志修、南市環保局副局長陳幸芬、南區區長蕭琇華、市議員林依婷與灣裡多位里長前往會勘，林俊憲表示，從總統賴清德擔任立委期間，就很重視二仁溪整治；他擔任立委以來同樣持續關心，過去政府已清除逾十三．六萬噸廢棄物，去年向環境部爭取以專案清理沿岸後續廢棄物，完成試驗補助計畫。

4處廢棄物 台南3處、高雄1處

在第二期專案清除計畫，將由環境部全額補助十三．六億經費，委由南市府清理河道廢棄物。經調查，目前河道剩四處廢棄物場址，台南有三處、高雄區域一處，廢棄物約達二二○八八噸重，預計二○二八年完成最後階段的清除目標，這些電子類廢棄物都是早期廢五金業者遺留下。

早期廢五金業者遺留下的污染物

林俊憲強調，二仁溪從早年的重金屬與工業廢水嚴重污染，到如今水質大幅改善，是中央、地方與民間長期努力的成果。待部分土壤污染問題解決、加強監測與執法，這溪流有機會轉型為生態水域及民眾休憩空間，會持續向中央爭取更多預算，使整治克竟全功，摘掉有毒污名。

市府環保局說，二仁溪污染程度已從二○○二年的嚴重污染下降到二○二四年的二一．五％；生態物種魚類從二十多年前的十多種增加到四十一種，近年更發現台灣特有種假鋸齒米蝦重返，而彈塗魚、招潮蟹與台灣厚蟹也有活動跡象，二仁溪口已連續三年記錄到黑面琵鷺現蹤。

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