舊校區活化 創生團隊進駐成典範

七股後港校區由民間認養設置鹽分地帶創生發展中心，社群進駐，打造研習、工作坊等。 （記者楊金城攝）

2025/04/15 05:30

記者楊金城、劉婉君／專題報導

台南市自二○二一年推動「停辦不廢校」以來，已有一所國中、四所分校校區活化利用，賦予新的任務。早年廢校的麻豆總爺國小則移作為總爺藝文中心的辦公室、操場變成兒童特色遊戲場。

七股區後港國中停辦後，成為佳里國中後港校區，除了設置職涯探索中心，另由地方創生團隊「大臺南好生活協會」認養進駐成立「後港鹽分地帶創生發展推動中心」，展開地方創生的創新實踐。歷經兩年多的努力，後港校區已轉型為結合社群共創、地方文化與教育推動的重要基地，成為校區活化最成功案例。

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後港創生中心現有「地方閱讀空間」、「共同工作空間」及「親子共伴空間」，提供活動體驗和學習場域，同時提供青年返鄉創業交流的場地，並強化親子互動與社區連結。此外，團隊舉辦一系列主題工作坊、展演、講座課程、在地導覽與文化、生態體驗活動，讓居民與遊客能夠更加深入理解後港及周邊聚落的歷史與產業，也為地方帶來經濟與文化活力。

後營國小金砂校區成為台南市文資處考古文物整理及建材轉介再利用中心、社區關懷據點；北門國小玉湖校區成為里民集會所和關懷據點；龍崎國小龍船校區現已是社區公共參與場所及南關社區大學教室、龍船里里民集會所。六甲國小湖東校區位於烏山頭水庫水源區內，山區生態豐富，荒野保護協會申請認養作為生態及環境教育基地。

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