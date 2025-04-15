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    不敵少子化 台南4國小8月停辦

    北門雙春國小今年8月停辦，成為蚵寮國小雙春校區。 （記者楊金城攝）

    北門雙春國小今年8月停辦，成為蚵寮國小雙春校區。 （記者楊金城攝）

    2025/04/15 05:30

    南化西埔、玉山、新營新橋及北門雙春4校 七股龍山國小改降為分校

    記者劉婉君、楊金城／專題報導

    因應少子化衝擊，兼顧學生學習，台南市繼去年停辦四所國小分校後，今年八月將停辦南化西埔、玉山、新營新橋及北門雙春等四所國小，另七股龍山國小改制降為七股國小龍山分校。談廢校傷感情，台南市採停辦小學保留原有校區成為本校第二校區，再積極活化開放認養，讓舊校舍有了新使命，也減少地方的反彈。

    少子化下，七股後港國中是台南市唯一一所並首度採取「停辦不廢校」的國中，後港國中在二○二一年停辦後，變成佳里國中後港校區，原學生到佳里國中上課；去年（一一三學年度）再停辦六甲國小湖東分校、西港國小金砂分校、北門國小玉湖分校、龍崎國小龍船分校，今年再停辦四所國小、一所降為分校。

    整併對象為學生數低於30人學校

    教育局長鄭新輝表示，小校整併主要為學生人數低於卅人的小型學校。校區活化的原則包括作為本校的第二校區、作為社會教育場域、提供市府各機關規劃使用，開放地方或民間團體認養，辦理文教活動。

    停辦不廢校 原校區轉型運用

    鄭新輝強調，「停辦不廢校」會先透過與鄰近學校跨校學習合作，交通接送、生活輔導，讓學生適應就學，後續再將原校區轉型運用，以滿足學生學習與社區需求。對於極度偏遠學校如南化瑞峰國小，則採取分階段辦理，先規劃住宿型場域供學生住宿，待交通無虞後，實施跨校合作，學生順利適應後，再推動「停辦不廢校」。

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