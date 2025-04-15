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    知本濕地記錄環頸雉206隻次 8年新高

    被列為國家極度瀕危的環頸雉，在知本濕地記錄到206隻次，創8年新高。（荒野保護協會提供）

    被列為國家極度瀕危的環頸雉，在知本濕地記錄到206隻次，創8年新高。（荒野保護協會提供）

    2025/04/15 05:30

    〔記者陳嘉怡／台北報導〕環頸雉、黃鸝與台灣畫眉是台東知本濕地引人注目的保育類野鳥，荒野保護協會昨公布今年調查結果，被列為國家極度瀕危的環頸雉，共記錄到二○六隻次，為二○一八年展開調查以來最高。黃鸝為台東相對稀有物種，至今從未發現幼鳥，是否仍存在獵捕壓力需進一步關注。

    根據「二○二四台灣鳥類紅皮書名錄」，環頸雉被列為「國家極度瀕危」、台灣畫眉為「國家瀕危」、黃鸝則為「國家易危」。

    荒野保護協會台東分會秘書鄭尉辰表示，環頸雉偏好草生地、台灣畫眉喜好灌叢，而黃鸝則需同時具備高大喬木與開闊地的棲地。長期觀測這三種鳥類，有助了解知本濕地周邊環境變遷趨勢。

    今年調查地點位於知本溪口北岸沖積扇，共廿人參與，調查員分六條路線以聽聲辨識鳥類，並透過望遠鏡觀察記錄，共調查到環頸雉二○六隻次、台灣畫眉九十二隻次、黃鸝十九隻次。

    鄭尉辰指出，今年環頸雉數量為二○一八年展開調查以來最多，去年調查數量，曾因二○二三年繁殖季發生火災而驟降至一一五隻次，推測今年數量回升應該是地貌逐漸恢復，加上當地人為干擾少，附近又有果園食物充足，顯示當地環境適合環頸雉棲息。

    荒野保護協會也指出，黃鸝為目前台東仍相對稀有的物種，雖數量緩步成長，但至今從未發現幼鳥，繁殖情況仍未明朗，是否仍存在獵捕壓力，亟需進一步研究與關注。

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