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    收治複雜病患 擬提高醫師診察費

    健保署長石崇良（右）表示，研擬下半年針對診治難度較高的複雜病人，將提高給付醫師診察費。（記者林惠琴攝）

    健保署長石崇良（右）表示，研擬下半年針對診治難度較高的複雜病人，將提高給付醫師診察費。（記者林惠琴攝）

    2025/04/15 05:30

    〔記者林惠琴／台北報導〕健保署今年推行「個別醫院總額」新制，第二季起已於全台實施，但陸續傳出各醫院出現限制掛號、開藥以利潤高選項優先等現象，健保署長石崇良昨表示，新制目標是落實分級醫療，期盼大醫院以照顧急重難罕病人為主，研擬下半年針對醫師收治難度較高的複雜病人，將再提高給付診察費。

    石崇良指出，醫學中心應該保留量能給急重難罕病人，穩定的患者則下轉到其他層級院所，透過達到合理門診量，讓學有專長的醫師有充足的看診時間，能夠專注於診治高難度、高複雜度的病例，落實分級醫療。

    為達到目標，石崇良指出，正研議調整診察費給付制度。現行醫師診治病人，同一種疾病不論個案病況難易程度，健保給付價格一律相同，但預計下半年會訂定一般診察費、複雜個案診察費，提高收治複雜病人的診察費，實際金額仍待討論而定。

    依照「全民健康保險法」第四十三條規定，民眾於門診或急診就醫，自行負擔醫療費用的廿％，未經轉診至不同層級醫院，則須自付卅％至五十％，但長久以來擔憂增加民眾負擔，會影響就醫而遲遲未落實。

    石崇良強調，未來期望讓醫學中心以收治轉診病人為主，但不會立刻強硬推動五十％的部分負擔，而是逐步調整。

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