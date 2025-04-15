高美濕地周邊也受害！中檢「淨土」 逮10犯罪集團

中檢破獲10個環保犯罪集團，查緝到案156人，並查扣車輛與挖土機共33台，不法所得初估近3億元。（台中地檢署提供）

2025/04/15 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕非法傾倒等環保犯罪無所不在，台中地檢署今年一月起陸續破獲十個環保犯罪集團，發現連知名景點高美濕地鄰近區域也遭破壞，共查緝到案一五六人，並查扣車輛與挖土機共三十三台，不法所得初估近三億元。

非法傾倒營建廢棄物

為守護國土與生態環境，台中地檢署針對國人關注的「營建廢棄物」非法傾倒亂象深入分析及統合，共同開發「檢警環林查緝環保犯罪通報資訊系統」，今年一月起啟動為期三個月「淨土專案」，以「守望通報網」、「機關聯防」、「科技監控」、「智慧圍籬」等多重偵查策略，鎖定掃蕩犯罪集團，向上溯源打擊犯罪源頭。

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156人到案、不法所得近3億

中檢檢察長張介欽指派多名檢察官成立專案小組，統合國土團隊成員陸續破獲十個環保犯罪集團，共計搜索六十四處所、查緝到案一五六人，向法院聲請羈押六人獲准，同時查扣犯罪工具車輛、挖土機達三十三台，不法所得金額初估近三億元。

台中地檢署表示，專案行動有效遏止阻絕廢棄物入侵污染農地、水利地、山坡地、重要野生動物保護區及全民遊憩景點，其中包含重要生態保護區「高美濕地」鄰近區域，專案小組採「以人追車」、「以車追地」跨域查緝策略擴大追查，一舉破獲傾倒集團現行犯，即時保護重要知名生態環境免於遭受污染荼毒。

多重偵查策略掃蕩犯罪源頭

中檢表示，環保犯罪手法日益隱蔽，將藉由數據分析與科技輔助，持續熱區監控與動態追查，對不同型態犯罪設計專案清剿任務，也將持續要求行為人恢復污染原狀，展現維護國土、守護環境永續發展決心。

環保犯罪集團非法傾倒營建廢棄物。 （台中地檢署提供）

中檢今年1月起啟動為期3個月「淨土專案」。（台中地檢署提供）

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