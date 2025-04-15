為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高美濕地周邊也受害！中檢「淨土」 逮10犯罪集團

    中檢破獲10個環保犯罪集團，查緝到案156人，並查扣車輛與挖土機共33台，不法所得初估近3億元。（台中地檢署提供）

    中檢破獲10個環保犯罪集團，查緝到案156人，並查扣車輛與挖土機共33台，不法所得初估近3億元。（台中地檢署提供）

    2025/04/15 05:30

    〔記者許國楨／台中報導〕非法傾倒等環保犯罪無所不在，台中地檢署今年一月起陸續破獲十個環保犯罪集團，發現連知名景點高美濕地鄰近區域也遭破壞，共查緝到案一五六人，並查扣車輛與挖土機共三十三台，不法所得初估近三億元。

    非法傾倒營建廢棄物

    為守護國土與生態環境，台中地檢署針對國人關注的「營建廢棄物」非法傾倒亂象深入分析及統合，共同開發「檢警環林查緝環保犯罪通報資訊系統」，今年一月起啟動為期三個月「淨土專案」，以「守望通報網」、「機關聯防」、「科技監控」、「智慧圍籬」等多重偵查策略，鎖定掃蕩犯罪集團，向上溯源打擊犯罪源頭。

    156人到案、不法所得近3億

    中檢檢察長張介欽指派多名檢察官成立專案小組，統合國土團隊成員陸續破獲十個環保犯罪集團，共計搜索六十四處所、查緝到案一五六人，向法院聲請羈押六人獲准，同時查扣犯罪工具車輛、挖土機達三十三台，不法所得金額初估近三億元。

    台中地檢署表示，專案行動有效遏止阻絕廢棄物入侵污染農地、水利地、山坡地、重要野生動物保護區及全民遊憩景點，其中包含重要生態保護區「高美濕地」鄰近區域，專案小組採「以人追車」、「以車追地」跨域查緝策略擴大追查，一舉破獲傾倒集團現行犯，即時保護重要知名生態環境免於遭受污染荼毒。

    多重偵查策略掃蕩犯罪源頭

    中檢表示，環保犯罪手法日益隱蔽，將藉由數據分析與科技輔助，持續熱區監控與動態追查，對不同型態犯罪設計專案清剿任務，也將持續要求行為人恢復污染原狀，展現維護國土、守護環境永續發展決心。

    環保犯罪集團非法傾倒營建廢棄物。 （台中地檢署提供）

    環保犯罪集團非法傾倒營建廢棄物。 （台中地檢署提供）

    中檢今年1月起啟動為期3個月「淨土專案」。（台中地檢署提供）

    中檢今年1月起啟動為期3個月「淨土專案」。（台中地檢署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播