高鐵到站沒開門 退還旅客半價

高鐵204列次昨早過板橋站未開車門，高鐵公司致歉並退還受影響旅客50％票價。（資料照）

2025/04/15 05:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕台灣高鐵二○四次北上列車昨天抵達板橋站時，因人為疏失未開車門，約一五○多名欲下車旅客錯愕。這是高鐵通車十八年來，首次發生旅客無法下車疏失，高鐵公司先暫停該名駕駛勤務並進行內部調查，也對旅客深表歉意，將向該列次起訖為板橋站的旅客贈禮，也針對無法下車旅客，退還實收票價五○％。

18年來首起無法下車疏失

一九九八年成立的高鐵公司，二○○七年通車營運迄今已十八年，準點率高達九十九％，旅客滿意度九十五％，從未發生列車過站未停或列車未開門即離站情況，二○二三年更突破八億人次旅運量大關。

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不過，昨天上班通勤時段，高鐵二○四列次上午八時廿六分進板橋站後，卻遲遲未開車門；列車依照表定時間停在月台約一分鐘後逕自離站，車上及月台旅客面面相覷，錯愕不已。

高鐵公司事後安排一五○多名原定板橋站下車旅客，改在台北站下車並轉乘最近一班南下列車返回板橋站；約廿位原定於板橋站上車旅客，則安排最近一班列車北上。部分旅客抱怨上班、開會因此遲到。

據了解，按正常操作流程，列車到站停妥，駕駛傳遞訊號給列車長後，由列車長開門，但昨天兩人溝通疑似出問題，訊號未被送達。高鐵公司啟動內部調查，並於調查結果出爐前，先暫停該名駕駛勤務。

駕駛暫停勤務 進行內部調查

高鐵公司副總經理鄒衡蕪表示，對於人員疏失導致旅客行程延誤，表達最誠摯歉意，將盡速完成內部調查、檢討並採取改善措施及機制，確保類似案件不再發生。

針對旅客賠償事宜，高鐵說明，將採從寬認定原則，除針對二○四車次訖站為板橋站旅客，退還實收票價五○％，另贈送精美禮品給所有行程受影響而延誤的旅客，以表達誠摯歉意。

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