桃園環保蟑螂起訴11人、查扣4億／7不法業者承租3廠房囤積5549噸廢棄物 已違法出口5832噸

桃市環保局副局長葉孟芬（左起）、法務部次長徐錫祥、環管署長顏旭明、環境部次長沈志修、桃園地檢署檢察長戴文亮、保七總隊長李安淳到桃園新屋棄置場現勘。（記者李容萍攝）

2025/04/15 05:30

〔記者李容萍、陳嘉怡／綜合報導〕馬可斯有限公司等七家不法業者，在桃園新屋及中壢承租三處廠房，長時間大量貯存及棄置廢塑膠混合物約五五四九公噸，並以「合法報關、非法夾帶」模式將廢棄物輸出境外，違法出口約五八三二公噸，合計達一萬一三八一公噸，桃園地檢署本月初依涉犯廢棄物清理法偵結起訴十一人、查扣犯罪所得三億九四七九萬元。

法務部、環境部聯手查緝

法務部次長徐錫祥、環境部次長沈志修、環境管理署署長顏旭明、桃園地檢署檢察長戴文亮、保七總隊總隊長李安淳及桃園市環保局副局長葉孟芬等人，昨前往桃園新屋的堆置廠房召開記者會，說明破獲這起以「合法報關、非法夾帶」模式將廢棄物輸出境外的環保犯罪案。

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合法報關、非法夾帶輸出

此案源於去年四月，馬可斯公司於基隆港、台中港進行二批貨物報關出口，經財政部關務署通報環境管理署會同開櫃查驗，發現業者自前年三月起，以每公噸三千至五千元價格，對外收取廢塑膠磚（由餐盒、便當盒塑膠薄片壓合製成）、廢電纜線片壓合製品、廢電纜線等廢塑膠混合物並堆置在馬可斯公司新屋廠、中壢廠，再用塑膠抽粒機（熱融壓出機）將這些廢棄物製成塑膠粒子，加工打包或以太空包裝袋的廢塑膠混合物裝放貨櫃，表層再以電線皮細屑或塑膠再生粒子等符合出口報單項目的產品掩飾，規避海關檢查，出口至中國、東南亞等地區後隨地掩埋。

專案小組今年二月七日至馬可斯公司搜索，拘提吳姓負責人並向桃園地院聲請羈押獲准，其餘被告分別以五萬至卅萬元交保。沈志修表示，專案小組扣押相關證物，並凍結犯罪所得近四億元，後續桃市府環保局將責令業者提出清除棄置物計畫書，負起廢棄物清理責任；此案非法輸出廢棄物部分，最高可裁罰一千萬元；另非法清除及處理廢棄物部分，最高可處五年以下有期徒刑，併科一千五百萬元罰金。

徐錫祥說，檢警環自二○一一年成立合作平台，透過合作分工、科技設備的加入，對環保犯罪偵查建立完善機制，共同合作打擊環保犯罪，地檢署除了查扣所得，也會視是否落實及恢復原狀，作為求處緩刑、後續假釋的參考。

環境部、法務部等組成專案小組，查獲不法業者承租桃園市三處廠房，貯存棄置廢塑膠混合物約五五四九公噸，並已違法出口約五八三二公噸。（記者李容萍攝）

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