大甲美人山營區 議員促儘速開發

2025/04/15 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市大甲美人山營區開發計畫推動十餘年，在地議員包括施志昌及李文傑均關切相關開發案看不到進展，施志昌質疑該案規劃不夠多元，憂不調整方向，恐步外埔花博園區等招商失敗的後塵；市長盧秀燕強調，分期推動中，第一階段的美樂地公園、停車規劃已完成，後續加緊辦理中。

盧︰一階美樂地公園規劃完成

施志昌指出，大甲美人山營區開發案歷時十多年，目前規劃設四面槌球場與一座漆彈場，但設施規劃過於單一，且若槌球要收費，有多少長輩有意願前往使用令人存疑，恐難以吸引多元族群使用與廠商投入。

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他說，海線地區已往BOT案（民間興建營運後轉移模式）招商成效不彰，包括大甲第一市場重建案、大安媽祖園區、外埔花博園區等案均因無廠商願意投標宣告失敗，建議若招商不如預期，市府應及早自編預算、自己做。

李文傑也說，大甲美人山營區佔地逾七公頃，早在二○一六年就變更完成，因位於大甲中心點，該案不宜再拖，促市府應加緊腳步規劃並推動。

盧秀燕則表示，美人山營區幅員廣大，市府須分期開發，目前已完成駐車空間、小型美樂地公園等前期建設。

她說，後續運動用地的開發，因當地資深市民較多，已配合地方意見將建置四座槌球場，另也引進規劃時下熱門的漆彈場，市府會努力推動相關作業。

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